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ГД рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов
ГД рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов - 03.06.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов
Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T11:31+0300
2025-06-03T11:31+0300
2025-06-03T11:31+0300
россия
вячеслав володин
госдума
правительство
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы отметил, что вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, а испарения вредны и для окружающих. Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним, увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним. "Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", – подчеркнул он. По словам председателя Госдумы, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами, на что указывают результаты опросов и о чем говорят избиратели.
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россия, вячеслав володин, госдума, правительство
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, правительство
ГД рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов
Володин: ГД поддержит проект о запрете продажи вейпов, если его предложит правительство
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы отметил, что вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, а испарения вредны и для окружающих.
Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним, увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним.
"Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", – подчеркнул он.
По словам председателя Госдумы, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами, на что указывают результаты опросов и о чем говорят избиратели.
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