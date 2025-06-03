Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028 - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250603/goznak-858138651.html
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028 - 03.06.2025, ПРАЙМ
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028
Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T06:00+0300
2025-06-03T06:00+0300
гознак
минфин
технологии
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858138843_142:0:1166:576_1920x0_80_0_0_76c0d6a197d107cbeb02eb85062077f7.jpg
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству "Прайм" на форуме ЦИПР заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак" Георгий Корнилов."Буквально сегодня в новой версии системы сформирован первый электронный документ. Процесс планирования федерального бюджета на очередной бюджетный цикл 2026 - 2028 годов начался в разработанной нами системе", - сказал он в интервью.Гознак является единственным подрядчиком по разработке новой полностью импортозамещенной версии системы ГИС "Электронный Бюджет", то есть цифрового бюджета Российской Федерации. Система разработана в интересах Минфина.Раньше для обеспечения бюджетного планирования использовались другие решения, в том числе основанные на иностранных компонентах. Но в 2023 году Гознак стал единственным поставщиком по разработке электронного бюджета России 2.0."В нашу систему стекаются все данные, на основании которых производится планирование и исполнение федерального бюджета, управление государственными программами и национальными проектами, а это огромный массив информации. Этот продукт в будущем Минфин России сможет предложить регионам, и он точно будет востребован для планирования и исполнения местных бюджетов", - указал Корнилов.Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" в понедельник в 08:00
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858138843_270:0:1038:576_1920x0_80_0_0_4488ddf4e5acd17c7e61ad460ba371b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гознак, минфин, технологии, бюджет
Гознак, Минфин, Технологии, бюджет
06:00 03.06.2025
 
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028

Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028 гг

© Фото : Наталья КарноваСтенд Гознака на форуме ЦИПР-2025
Стенд Гознака на форуме ЦИПР-2025 - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : Наталья Карнова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству "Прайм" на форуме ЦИПР заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак" Георгий Корнилов.
"Буквально сегодня в новой версии системы сформирован первый электронный документ. Процесс планирования федерального бюджета на очередной бюджетный цикл 2026 - 2028 годов начался в разработанной нами системе", - сказал он в интервью.
Гознак является единственным подрядчиком по разработке новой полностью импортозамещенной версии системы ГИС "Электронный Бюджет", то есть цифрового бюджета Российской Федерации. Система разработана в интересах Минфина.
Раньше для обеспечения бюджетного планирования использовались другие решения, в том числе основанные на иностранных компонентах. Но в 2023 году Гознак стал единственным поставщиком по разработке электронного бюджета России 2.0.
"В нашу систему стекаются все данные, на основании которых производится планирование и исполнение федерального бюджета, управление государственными программами и национальными проектами, а это огромный массив информации. Этот продукт в будущем Минфин России сможет предложить регионам, и он точно будет востребован для планирования и исполнения местных бюджетов", - указал Корнилов.
Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" в понедельник в 08:00
 
ГознакМинфинТехнологиибюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала