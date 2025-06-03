https://1prime.ru/20250603/goznak-858138651.html
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028 - 03.06.2025, ПРАЙМ
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028
Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T06:00+0300
2025-06-03T06:00+0300
2025-06-03T06:00+0300
гознак
минфин
технологии
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858138843_142:0:1166:576_1920x0_80_0_0_76c0d6a197d107cbeb02eb85062077f7.jpg
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству "Прайм" на форуме ЦИПР заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак" Георгий Корнилов."Буквально сегодня в новой версии системы сформирован первый электронный документ. Процесс планирования федерального бюджета на очередной бюджетный цикл 2026 - 2028 годов начался в разработанной нами системе", - сказал он в интервью.Гознак является единственным подрядчиком по разработке новой полностью импортозамещенной версии системы ГИС "Электронный Бюджет", то есть цифрового бюджета Российской Федерации. Система разработана в интересах Минфина.Раньше для обеспечения бюджетного планирования использовались другие решения, в том числе основанные на иностранных компонентах. Но в 2023 году Гознак стал единственным поставщиком по разработке электронного бюджета России 2.0."В нашу систему стекаются все данные, на основании которых производится планирование и исполнение федерального бюджета, управление государственными программами и национальными проектами, а это огромный массив информации. Этот продукт в будущем Минфин России сможет предложить регионам, и он точно будет востребован для планирования и исполнения местных бюджетов", - указал Корнилов.Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" в понедельник в 08:00
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858138843_270:0:1038:576_1920x0_80_0_0_4488ddf4e5acd17c7e61ad460ba371b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гознак, минфин, технологии, бюджет
Гознак, Минфин, Технологии, бюджет
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028
Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028 гг
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству "Прайм" на форуме ЦИПР заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак" Георгий Корнилов.
"Буквально сегодня в новой версии системы сформирован первый электронный документ. Процесс планирования федерального бюджета на очередной бюджетный цикл 2026 - 2028 годов начался в разработанной нами системе", - сказал он в интервью.
Гознак является единственным подрядчиком по разработке новой полностью импортозамещенной версии системы ГИС "Электронный Бюджет", то есть цифрового бюджета Российской Федерации. Система разработана в интересах Минфина.
Раньше для обеспечения бюджетного планирования использовались другие решения, в том числе основанные на иностранных компонентах. Но в 2023 году Гознак стал единственным поставщиком по разработке электронного бюджета России 2.0.
"В нашу систему стекаются все данные, на основании которых производится планирование и исполнение федерального бюджета, управление государственными программами и национальными проектами, а это огромный массив информации. Этот продукт в будущем Минфин России сможет предложить регионам, и он точно будет востребован для планирования и исполнения местных бюджетов", - указал Корнилов.