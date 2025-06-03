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Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028

Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028 - 03.06.2025, ПРАЙМ

Гознак разработал первый электронный документ для бюджета России 2026-2028

Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T06:00+0300

2025-06-03T06:00+0300

2025-06-03T06:00+0300

гознак

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Первый электронный документ федерального бюджета России на 2026-2028 годы сформирован в разработанной Гознаком ГИС "Электронный бюджет", сообщил агентству "Прайм" на форуме ЦИПР заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак" Георгий Корнилов."Буквально сегодня в новой версии системы сформирован первый электронный документ. Процесс планирования федерального бюджета на очередной бюджетный цикл 2026 - 2028 годов начался в разработанной нами системе", - сказал он в интервью.Гознак является единственным подрядчиком по разработке новой полностью импортозамещенной версии системы ГИС "Электронный Бюджет", то есть цифрового бюджета Российской Федерации. Система разработана в интересах Минфина.Раньше для обеспечения бюджетного планирования использовались другие решения, в том числе основанные на иностранных компонентах. Но в 2023 году Гознак стал единственным поставщиком по разработке электронного бюджета России 2.0."В нашу систему стекаются все данные, на основании которых производится планирование и исполнение федерального бюджета, управление государственными программами и национальными проектами, а это огромный массив информации. Этот продукт в будущем Минфин России сможет предложить регионам, и он точно будет востребован для планирования и исполнения местных бюджетов", - указал Корнилов.Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" в понедельник в 08:00

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гознак, минфин, технологии, бюджет