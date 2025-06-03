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Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона
Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона - 03.06.2025, ПРАЙМ
Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона
Активисты Greenpeace, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T11:51+0300
2025-06-03T11:51+0300
2025-06-03T11:51+0300
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ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Активисты Greenpeace, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Пока мы находимся в ожидании. Вчера нам сообщили, что скульптуру нам вернут, но не сказали, когда. Сказали, что позаботятся о ней. В любом случае, они пообещали привезти ее в музей", - сообщили в пресс-службе. Две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Как утверждает гендиректор Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Киев, однако призывает французские компании продолжать торговлю с Россией. Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции. Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д"Эстена и Жака Ширака.
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франция, greenpeace, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Greenpeace, Эммануэль Макрон
Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона
Активисты Greenpeace обещали вернуть на место похищенную восковую фигуру Макрона
ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Активисты Greenpeace, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Пока мы находимся в ожидании. Вчера нам сообщили, что скульптуру нам вернут, но не сказали, когда. Сказали, что позаботятся о ней. В любом случае, они пообещали привезти ее в музей", - сообщили в пресс-службе.
Две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Как утверждает гендиректор Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Киев, однако призывает французские компании продолжать торговлю с Россией.
Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции.
Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д"Эстена и Жака Ширака.
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