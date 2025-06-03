https://1prime.ru/20250603/greenpeace-858152312.html

Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона

Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона - 03.06.2025, ПРАЙМ

Активисты Greenpeace пообещали вернуть украденную скульптуру Макрона

Активисты Greenpeace, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T11:51+0300

2025-06-03T11:51+0300

2025-06-03T11:51+0300

франция

greenpeace

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Активисты Greenpeace, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Пока мы находимся в ожидании. Вчера нам сообщили, что скульптуру нам вернут, но не сказали, когда. Сказали, что позаботятся о ней. В любом случае, они пообещали привезти ее в музей", - сообщили в пресс-службе. Две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Как утверждает гендиректор Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Киев, однако призывает французские компании продолжать торговлю с Россией. Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции. Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д"Эстена и Жака Ширака.

https://1prime.ru/20250526/makron-857925509.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, greenpeace, эммануэль макрон