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В России утвердили признаки заброшенных земельных участков - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В России утвердили признаки заброшенных земельных участков
В России утвердили признаки заброшенных земельных участков - 03.06.2025, ПРАЙМ
В России утвердили признаки заброшенных земельных участков
В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:40+0300
2025-06-03T18:40+0300
общество
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, одним из признаков неосвоения земли является захламление отходами более половины площади участка, которое не устранили в течение года с момента выявления. Кроме того, для участков под строительство таким признаком становится отсутствие построенного и оформленного здания в течение пяти лет, если не был установлен другой срок. Исключением являются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где срок составляет семь лет. Земля считается неиспользованной, если на участке есть здания с разрушениями крыши, стен, поврежденными окнами или выпавшими из них стеклами. Также считаются неиспользованными участки, где половина площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более 1 метра, а также деревьями и кустарниками, не являющимися предметами озеленения и благоустройства. С 1 марта в России начал действовать закон, которым определяется трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. Владельцу дополнительно дается три года, чтобы подготовить участок к использованию. При этом в течение этого срока собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое применение земли, поскольку он к нему еще не приступал.
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общество , россия, москва, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
18:40 03.06.2025
 
В России утвердили признаки заброшенных земельных участков

Правительство утвердило признаки неиспользования земельных участков

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк%Открытие дачного сезона в Новгородской области
%Открытие дачного сезона в Новгородской области - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, одним из признаков неосвоения земли является захламление отходами более половины площади участка, которое не устранили в течение года с момента выявления.
Кроме того, для участков под строительство таким признаком становится отсутствие построенного и оформленного здания в течение пяти лет, если не был установлен другой срок. Исключением являются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где срок составляет семь лет.
Земля считается неиспользованной, если на участке есть здания с разрушениями крыши, стен, поврежденными окнами или выпавшими из них стеклами.
Также считаются неиспользованными участки, где половина площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более 1 метра, а также деревьями и кустарниками, не являющимися предметами озеленения и благоустройства.
С 1 марта в России начал действовать закон, которым определяется трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. Владельцу дополнительно дается три года, чтобы подготовить участок к использованию. При этом в течение этого срока собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое применение земли, поскольку он к нему еще не приступал.
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