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Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 03.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются после публикации статистики по инфляции и безработице в еврозоне, свидетельствуют данные... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:30+0300
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2025-06-03T14:30+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются после публикации статистики по инфляции и безработице в еврозоне, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.19 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,05%, до 8 778,53 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,35%, до 7 710,05 пункта, немецкий DAX - на 0,09%, до 23 924,01 пункта. В понедельник статистическое агентство Евростат опубликовало данные по инфляции в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле - сильнее ожиданий аналитиков. Кроме того, были обнародованы данные по безработице в еврозоне. Показатель в апреле снизился до 6,2% с пересмотренного уровня марта в 6,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
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рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по инфляции и безработице в еврозоне
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются после публикации статистики по инфляции и безработице в еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.19 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,05%, до 8 778,53 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,35%, до 7 710,05 пункта, немецкий DAX - на 0,09%, до 23 924,01 пункта.
В понедельник статистическое агентство Евростат опубликовало данные по инфляции в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле - сильнее ожиданий аналитиков.
Кроме того, были обнародованы данные по безработице в еврозоне. Показатель в апреле снизился до 6,2% с пересмотренного уровня марта в 6,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
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