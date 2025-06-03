https://1prime.ru/20250603/indeksy-858161007.html

Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 03.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Основные фондовые индексы США не показывают четкой динамики во вторник после публикации статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T17:24+0300

2025-06-03T17:24+0300

2025-06-03T17:24+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/21/833902107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08fbc0aea59df4a95fbd4deebaf96efc.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не показывают четкой динамики во вторник после публикации статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,17%, до 42 235,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,37%, до 19 314,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 5 939,47 пункта. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона. На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. Трейдеры также по-прежнему оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин. Китай, в свою очередь, отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам. "Торговая неопределенность продолжает оставаться доминирующей темой на рынке, поскольку США и Китай продолжают обмениваться обвинениями, подрывая недавнее соглашение", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Tigress Financial Partners Ивана Файнсета (Ivan Feinseth).

https://1prime.ru/20250603/sakhar-858159393.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша