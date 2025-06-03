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Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 03.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Основные фондовые индексы США не показывают четкой динамики во вторник после публикации статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T17:24+0300
2025-06-03T17:24+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не показывают четкой динамики во вторник после публикации статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,17%, до 42 235,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,37%, до 19 314,58 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,06%, до 5 939,47 пункта. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона. На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. Трейдеры также по-прежнему оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин. Китай, в свою очередь, отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам. "Торговая неопределенность продолжает оставаться доминирующей темой на рынке, поскольку США и Китай продолжают обмениваться обвинениями, подрывая недавнее соглашение", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Tigress Financial Partners Ивана Файнсета (Ivan Feinseth).
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рынок, индексы, торги, сша
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США
17:24 03.06.2025
 
Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Фондовые индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по рынку труда

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не показывают четкой динамики во вторник после публикации статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,17%, до 42 235,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,37%, до 19 314,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 5 939,47 пункта.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона.
На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
Трейдеры также по-прежнему оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин.
Китай, в свою очередь, отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.
"Торговая неопределенность продолжает оставаться доминирующей темой на рынке, поскольку США и Китай продолжают обмениваться обвинениями, подрывая недавнее соглашение", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Tigress Financial Partners Ивана Файнсета (Ivan Feinseth).
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