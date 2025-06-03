Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы показали рост - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/indeksy-858166074.html
Фондовые индексы Европы показали рост
Фондовые индексы Европы показали рост - 03.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы показали рост
Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе после публикации статистики по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные бирж. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:36+0300
2025-06-03T19:36+0300
экономика
европа
фондовые индексы
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_22:0:2027:1128_1920x0_80_0_0_dd8cd407921b78e1d1da9ca5e8bb881e.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе после публикации статистики по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15% - до 8 787,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 7 763,84 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 24 091,62 пункта. Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле. Показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже целевой отметки Европейского центробанка в 2%. Во вторник также были опубликованы данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Безработица в еврозоне в апреле ожидаемо составила 6,2%, снизившись с пересмотренного показателя марта в 6,3%. В среду станут известны окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны за май. Согласно предварительной оценке, показатель снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле.
https://1prime.ru/20250602/atr-858126327.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_272:0:1776:1128_1920x0_80_0_0_41bb440fe2d1ca9ea9999f67a8ae7960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, фондовые индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, Торги
19:36 03.06.2025
 
Фондовые индексы Европы показали рост

Фондовые индексы Европы выросли после статистики по инфляции в еврозоне

© CC BY 2.0 / MarioВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© CC BY 2.0 / Mario
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе после публикации статистики по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15% - до 8 787,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 7 763,84 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 24 091,62 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле. Показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже целевой отметки Европейского центробанка в 2%.
Во вторник также были опубликованы данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Безработица в еврозоне в апреле ожидаемо составила 6,2%, снизившись с пересмотренного показателя марта в 6,3%.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР преимущественно снизились в понедельник
Вчера, 12:33
В среду станут известны окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны за май. Согласно предварительной оценке, показатель снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле.
 
ЭкономикаЕВРОПАфондовые индексыТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала