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Фондовые индексы Европы показали рост

Фондовые индексы Европы показали рост - 03.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали рост

Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе после публикации статистики по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные бирж. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T19:36+0300

2025-06-03T19:36+0300

2025-06-03T19:36+0300

экономика

европа

фондовые индексы

торги

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе после публикации статистики по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15% - до 8 787,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 7 763,84 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 24 091,62 пункта. Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле. Показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже целевой отметки Европейского центробанка в 2%. Во вторник также были опубликованы данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Безработица в еврозоне в апреле ожидаемо составила 6,2%, снизившись с пересмотренного показателя марта в 6,3%. В среду станут известны окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны за май. Согласно предварительной оценке, показатель снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле.

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европа, фондовые индексы, торги