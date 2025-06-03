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В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ

В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ

Законопроект, которым предлагается запретить иноагентам учреждать юрлица и средства массовой информации в РФ для производства и распространения информации,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T19:34+0300

2025-06-03T19:34+0300

2025-06-03T19:34+0300

политика

госдума

законопроект

иноагенты

сми

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается запретить иноагентам учреждать юрлица и средства массовой информации в РФ для производства и распространения информации, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутат Госдумы Динар Гильмутдинов, а также Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан. "Проектом предлагается запретить иностранным агентам учреждать юридические лица и средства массовой информации в целях осуществления производства и (или) распространения вышеуказанной информационной продукции", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство накладывает определенные ограничения на деятельность лиц, признанных иностранными агентами. Им, в частности, запрещается производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В документе подчеркивается, что иноагенты для продвижения своей информационной политики могут обойти этот запрет, используя право быть учредителем СМИ или юридических лиц, создающих или распространяющих указанную информационную продукцию, в частности книжных издательств. По мнению авторов инициативы, предлагаемая законопроектом новелла позволит обезопасить от воздействия СМИ, книжных издательств, иных юридических лиц, подверженных иностранному влиянию в силу зависимости от учредителя - иностранного агента, и направлена на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности РФ ее суверенитета, а также на обеспечение своевременного противодействия противоправному иностранному вмешательству.

https://1prime.ru/20250520/minyust-857754010.html

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госдума, законопроект, иноагенты, сми