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В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ
В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ
Законопроект, которым предлагается запретить иноагентам учреждать юрлица и средства массовой информации в РФ для производства и распространения информации,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:34+0300
2025-06-03T19:34+0300
политика
госдума
законопроект
иноагенты
сми
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается запретить иноагентам учреждать юрлица и средства массовой информации в РФ для производства и распространения информации, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутат Госдумы Динар Гильмутдинов, а также Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан. "Проектом предлагается запретить иностранным агентам учреждать юридические лица и средства массовой информации в целях осуществления производства и (или) распространения вышеуказанной информационной продукции", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство накладывает определенные ограничения на деятельность лиц, признанных иностранными агентами. Им, в частности, запрещается производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В документе подчеркивается, что иноагенты для продвижения своей информационной политики могут обойти этот запрет, используя право быть учредителем СМИ или юридических лиц, создающих или распространяющих указанную информационную продукцию, в частности книжных издательств. По мнению авторов инициативы, предлагаемая законопроектом новелла позволит обезопасить от воздействия СМИ, книжных издательств, иных юридических лиц, подверженных иностранному влиянию в силу зависимости от учредителя - иностранного агента, и направлена на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности РФ ее суверенитета, а также на обеспечение своевременного противодействия противоправному иностранному вмешательству.
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госдума, законопроект, иноагенты, сми
Политика, Госдума, законопроект, иноагенты, СМИ
19:34 03.06.2025
 
В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ

В Госдуму России внесли проект о запрете иноагентам выступать учредителями СМИ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается запретить иноагентам учреждать юрлица и средства массовой информации в РФ для производства и распространения информации, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутат Госдумы Динар Гильмутдинов, а также Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан.
"Проектом предлагается запретить иностранным агентам учреждать юридические лица и средства массовой информации в целях осуществления производства и (или) распространения вышеуказанной информационной продукции", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство накладывает определенные ограничения на деятельность лиц, признанных иностранными агентами. Им, в частности, запрещается производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В документе подчеркивается, что иноагенты для продвижения своей информационной политики могут обойти этот запрет, используя право быть учредителем СМИ или юридических лиц, создающих или распространяющих указанную информационную продукцию, в частности книжных издательств.
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом
20 мая, 14:53
По мнению авторов инициативы, предлагаемая законопроектом новелла позволит обезопасить от воздействия СМИ, книжных издательств, иных юридических лиц, подверженных иностранному влиянию в силу зависимости от учредителя - иностранного агента, и направлена на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности РФ ее суверенитета, а также на обеспечение своевременного противодействия противоправному иностранному вмешательству.
 
ПолитикаГосдумазаконопроектиноагентыСМИ
 
 
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