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Эксперт назвал три способа вложить 100 тысяч рублей

Эксперт назвал три способа вложить 100 тысяч рублей - 03.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал три способа вложить 100 тысяч рублей

Чтобы грамотно вложить любую сумму, важно определить цель и срок инвестирования, а в зависимости от этого выбрать рыночную стратегию и инструменты, тогда можно... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T02:02+0300

2025-06-03T02:02+0300

2025-06-03T02:02+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Чтобы грамотно вложить любую сумму, важно определить цель и срок инвестирования, а в зависимости от этого выбрать рыночную стратегию и инструменты, тогда можно достичь максимальной доходности, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин."Для примера, возьмем условные 100 тысяч рублей и попытаемся понять, как их можно инвестировать. Это не инвестрекомендация, ведь тогда нужно было бы учитывать множество индивидуальных факторов, а просто иллюстрация, как можно распорядиться средствами при разных вводных", - отметил он.Первый вариант – если вам нужна подушка безопасности. В этом случае важны ликвидность и надежность, чтобы иметь возможность снять деньги в любой момент. Тогда приоритетными инструментами являются банковский вклад со средней доходностью около 19% годовых при сроке до года и фонд денежного рынка. Тут можно заработать около 23% в год с минимумом рисков. Но важно помнить, что при снижении ключевой ставки упадет и доходность. При сохранении нынешней ставки можно обеспечить себе 19,5-23 тысячи рублей к имеющейся сумме.Второй вариант – инвестирование на среднесрочном горизонте нескольких лет. Например, нужно накопить первый взнос на покупку. В дополнение к предыдущим инструментам наши 100 тысяч рублей можно разместить в долгосрочные ОФЗ. На них получится заработать в период снижения ставок, который случится с большой вероятностью. Тогда бумаги подорожают примерно до 90% от номинала, плюс можно заработать на купонном доходе. При грамотно выбранной стратегии сумма увеличится до 180 тысяч рублей.Третий вариант – создание капитала для получения пассивного дохода через 20 лет. Такой срок – простор для инвестирования, ведь он позволит отыграть неизбежные кризисы. Банковский вклад в этом случае – очень консервативный сценарий. При средней доходности 7,5% за такой срок он не покроет даже среднюю инфляцию (8%). Лучше выбрать пассивный индексный портфель, вложив деньги в разные активы сообразно своему риск-профилю. При умеренном профиле портфель может состоять на 70% из фондов акций, на 20% из фондов облигаций, на 5% из фондов золота и на 5% из фондов недвижимости. Его средняя доходность за 20 лет – 14%, что даст инвестору примерно 1 375 000 рублей."Для продвинутых подойдет вложение в долгосрочные гособлигации во время кризиса и пассивный индексный портфель после снижения ключевой ставки. Тогда через 20 лет можно рассчитывать на капитал в размере 1 900 000 рублей", - заключил Родин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвесторы, банки, финансы, минфин, вложения, капитал