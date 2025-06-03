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Эксперты оценили открытие доступа к японскому фондовому рынку инвесторам РФ

Эксперты оценили открытие доступа к японскому фондовому рынку инвесторам РФ - 03.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили открытие доступа к японскому фондовому рынку инвесторам РФ

Открытие доступа к японскому фондовому рынку может быть интересно российским инвесторам, однако помимо внушительных плюсов у него есть и свои факторы риска,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T15:56+0300

2025-06-03T15:56+0300

2025-06-03T15:56+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Открытие доступа к японскому фондовому рынку может быть интересно российским инвесторам, однако помимо внушительных плюсов у него есть и свои факторы риска, рассказали РИА Новости эксперты. "Открытие доступа к японскому фондовому рынку может стать интересным шагом, учитывая растущий интерес российских инвесторов к диверсификации активов за пределами отечественного рынка", - рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В Японии один из крупнейших фондовых рынков, с высоким уровнем ликвидности, развитой корпоративной культурой и значительным числом глобальных брендов, таких как Toyota, Sony, Mitsubishi, SoftBank и другие, добавляет Чернов. Однако, российским инвесторам стоит учитывать ряд особенностей, среди них долгая история низких ставок, валютный риск и низкая волатильность, отметил он. "Финам" рассматривает возможность предоставить российским квалифицированным инвесторам доступ к японскому фондовому рынку, сообщал ранее РБК. "Мы рассматриваем целый ряд новых рынков, которые потенциально будут интересны нашим клиентам, в том числе хорошо известные компании японского фондового рынка", - рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. ЧЕМ МАНИТ ЯПОНИЯ "По состоянию на июнь 2025-го года японский фондовый рынок занимает третье место в мире по капитализации, уступая только США и Китаю. Общая рыночная капитализация составляет около 6,4 триллиона долларов США, что соответствует примерно 159% ВВП страны", - рассказал директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко. В списке 10 крупнейших по капитализации компаний много известных имен, продукция которых хорошо знакома российским инвесторам, что в какой-то степени ментально упрощает покупку их акций в сравнении с другими рынками; например, той же Латинской Америки, отметил он. "Японские компании активно развивают робототехнику, электронику, автомобильную промышленность и инфраструктурные технологии. Это даёт доступ к высокотехнологичным и экспортноориентированным бизнесам. Многие японские компании ориентированы на стабильность и постепенный рост, что может быть привлекательно для инвесторов, ищущих качественные "голубые фишки", - рассказал Чернов. В особенности эксперты отмечают индекс Nikkei 225, который включает крупнейшие японские компании, от Toyota и Sony до Mitsubishi и Canon. "Эти корпорации демонстрируют устойчивые позиции на глобальных рынках, имеют стабильные дивидендные выплаты и зачастую недооценены по сравнению с американскими аналогами. Кроме того, Банк Японии продолжает мягкую монетарную политику, что поддерживает ликвидность и способствует росту активов", - поясняет Чернов. "На текущий момент внешние факторы по-прежнему оказывают влияние на российский рынок, что крайне затрудняет "умное инвестирование", исходя из оценок состояния и перспектив отдельных отечественных компаний. Финансовая модель может показывать потенциал роста в десятки процентов, но внешние неблагоприятные факторы в любой момент могут свести успехи отдельных компаний", - добавляет Манаенко. Пожалуй, в этом и заключается главное преимущество инвестирования за пределами России (если не говорить о банальной диверсификации) - иметь возможность делать ставки на рост или падение конкретных компаний, основываясь на общепринятых методах оценки и без оглядки на геополитику, поясняет эксперт. ЯПОНСКИЙ КОЛОРИТ "На практике все несколько сложнее - в Японии есть свои факторы риска. Так, В 2024 году индекс Nikkei 225 пережил значительное падение, достигнув рекордного однодневного снижения 5 августа - минус 12,4%, что стало крупнейшим падением с 1987-го года. Это произошло после достижения исторического максимума выше 42000 пунктов в июле. Падение было вызвано сочетанием внутренних и внешних факторов",- рассказал Манаенко. Одним главных внутренних факторов стало решение центрального банка Японии перейти к повышению ставок впервые за 17 лет, с марта прошлого года по январь текущего в результате трёх повышений ставка из отрицательной достигла уровня 0,5% - максимум с 2008-го года, отмечает эксперт. Долгая история низких процентных ставок в Японии формирует специфическую модель роста компаний, так как он медленный, но устойчивый, добавляет Чернов. Он также отметил валютный риск, потому что колебания курса иены могут существенно влиять на доходность, а также низкую волатильность по сравнению с развивающимися рынками, что требует более долгосрочного подхода к инвестированию. "На фоне существующих торговых и санкционных ограничений не до конца понятен механизм инвестирования, а также – механизм валютных конвертаций. К сожалению, российские инвесторы уже имели печальный опыт инвестирования в американские и европейские активы в 2022-м году. И в этом контексте потенциальным покупателям японских акций ничего не остается, как полностью довериться опыту и статусу своего брокера", - заключил Манаенко.

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россия, бизнес, япония