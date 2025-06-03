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IPO российских компаний: эмитенты на низком старте

IPO российских компаний: эмитенты на низком старте - 03.06.2025, ПРАЙМ

IPO российских компаний: эмитенты на низком старте

В прошлом году на отечественный фондовый рынок вышло рекордное количество компаний, а в этом всего одна. Почему эмитенты решили взять паузу, и кого можно будет... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T08:00+0300

2025-06-03T08:00+0300

2025-06-03T08:00+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В прошлом году на отечественный фондовый рынок вышло рекордное количество компаний, а в этом всего одна. Почему эмитенты решили взять паузу, и кого можно будет увидеть среди дебютантов IPO в ближайшее время?Общая ситуация на рынке IPOВ течение последних двух лет наблюдается рост числа компаний, которые провели первичные размещения акций на отечественном рынке. В 2023 году на биржу вышли восемь дебютантов. В 2024-м в российском контуре прошло 15 IPO, что стало рекордом за 17 лет. Тринадцать компаний провели торги на Московской бирже, одна компания организовала листинг на СПБ Бирже, еще одна — на Санкт-Петербургской валютной бирже.Предпосылкой к росту размещений являются санкционные ограничения: российские инвесторы потеряли доступ к IPO на западных биржах, а эмитенты больше не могут привлекать капитал на иностранных площадках.При этом до бума первичных размещений, о котором в конце минувшего года говорили некоторые аналитики, пока далеко. За пять месяцев 2025 года состоялось только одно IPO. Российский рынок первичных размещений находится под давлением жесткой денежно-кредитной политики. Поэтапное повышение ключевой ставки началось еще летом 2023 года. Затем с конца июля по конец октября 2024-го ключевой экономический индикатор был поднят с 16% годовых до рекордных 21%. На этом уровне он находится до сих пор.Проведение первичного размещения акций в периоды высокой ключевой ставки сопряжены с рядом рисков. Это время, когда наблюдается переток капитала с рынка акций в банковский сектор и облигации.Ряд компаний, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, вышли на биржу во второй половине 2024 года — первой половине 2025-го. Другие игроки ведут подготовительную работу, поскольку это достаточно длительный процесс, чтобы при изменении рыночной ситуации быстро выйти на долевой рынок.Предстоящие IPOНа сегодняшний день нам известно о 153 российских компаниях, которые планируют провести первичные размещения акций в текущем году или в ближайшие несколько лет.Среди них можно выделить значительное количество игроков, так или иначе связанных с IT-индустрией. Речь идет о таких компаниях, как разработчик корпоративного программного обеспечения Krit, создатель инженерного программного обеспечения Нанософт, производитель программно-аппаратных комплексов Rubytech. В 2026 году дебютировать могут телекоммуникационная компания ВымпелКом, производитель компьютерной техники "Аквариус", центр хранения данных РТК-ЦОД, ИТ-компания IBS и другие.Среди образовательных компаний, которые ведут подготовку к первичному размещению, стоит выделить платформу курсов повышения квалификации Skillbox.В секторе финансовых услуг открыть доступ к акционерному капиталу в ближайшее время могут инвестиционная платформа Бизмолл, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, сервис для инвестирования в малый и средний бизнес Инвойскафе.Среди потенциальных дебютантов много очень известных компаний, предлагающих различные услуги, например, сервис онлайн-бронирования Суточно.ру, фудтех-стартап Qummy, сеть пиццерий Dodo Brands, сервис путешествий Tutu.ru.Сейчас в России более полутора сотен компаний, которые находятся на разных этапах подготовки к первичному размещению. При этом в силу высокой ключевой ставки пока не лучшая конъюнктура для привлечения долевого капитала. Поэтому компании заняли выжидательную позицию. Изменится эта ситуация, скорее всего, после разворота ДКП, который может произойти уже в ближайшие месяцы.

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2025

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Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651807_0:14:853:867_100x100_80_0_0_3f391d3b24ff971b785ba711a6b6fd5e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651807_0:14:853:867_100x100_80_0_0_3f391d3b24ff971b785ba711a6b6fd5e.jpg

мнения аналитиков