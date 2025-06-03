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IPO российских компаний: эмитенты на низком старте - 03.06.2025, ПРАЙМ
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IPO российских компаний: эмитенты на низком старте
IPO российских компаний: эмитенты на низком старте - 03.06.2025, ПРАЙМ
IPO российских компаний: эмитенты на низком старте
В прошлом году на отечественный фондовый рынок вышло рекордное количество компаний, а в этом всего одна. Почему эмитенты решили взять паузу, и кого можно будет... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T08:00+0300
2025-06-03T08:00+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858143907.jpg?1748926801
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В прошлом году на отечественный фондовый рынок вышло рекордное количество компаний, а в этом всего одна. Почему эмитенты решили взять паузу, и кого можно будет увидеть среди дебютантов IPO в ближайшее время?Общая ситуация на рынке IPOВ течение последних двух лет наблюдается рост числа компаний, которые провели первичные размещения акций на отечественном рынке. В 2023 году на биржу вышли восемь дебютантов. В 2024-м в российском контуре прошло 15 IPO, что стало рекордом за 17 лет. Тринадцать компаний провели торги на Московской бирже, одна компания организовала листинг на СПБ Бирже, еще одна — на Санкт-Петербургской валютной бирже.Предпосылкой к росту размещений являются санкционные ограничения: российские инвесторы потеряли доступ к IPO на западных биржах, а эмитенты больше не могут привлекать капитал на иностранных площадках.При этом до бума первичных размещений, о котором в конце минувшего года говорили некоторые аналитики, пока далеко. За пять месяцев 2025 года состоялось только одно IPO. Российский рынок первичных размещений находится под давлением жесткой денежно-кредитной политики. Поэтапное повышение ключевой ставки началось еще летом 2023 года. Затем с конца июля по конец октября 2024-го ключевой экономический индикатор был поднят с 16% годовых до рекордных 21%. На этом уровне он находится до сих пор.Проведение первичного размещения акций в периоды высокой ключевой ставки сопряжены с рядом рисков. Это время, когда наблюдается переток капитала с рынка акций в банковский сектор и облигации.Ряд компаний, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, вышли на биржу во второй половине 2024 года — первой половине 2025-го. Другие игроки ведут подготовительную работу, поскольку это достаточно длительный процесс, чтобы при изменении рыночной ситуации быстро выйти на долевой рынок.Предстоящие IPOНа сегодняшний день нам известно о 153 российских компаниях, которые планируют провести первичные размещения акций в текущем году или в ближайшие несколько лет.Среди них можно выделить значительное количество игроков, так или иначе связанных с IT-индустрией. Речь идет о таких компаниях, как разработчик корпоративного программного обеспечения Krit, создатель инженерного программного обеспечения Нанософт, производитель программно-аппаратных комплексов Rubytech. В 2026 году дебютировать могут телекоммуникационная компания ВымпелКом, производитель компьютерной техники "Аквариус", центр хранения данных РТК-ЦОД, ИТ-компания IBS и другие.Среди образовательных компаний, которые ведут подготовку к первичному размещению, стоит выделить платформу курсов повышения квалификации Skillbox.В секторе финансовых услуг открыть доступ к акционерному капиталу в ближайшее время могут инвестиционная платформа Бизмолл, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, сервис для инвестирования в малый и средний бизнес Инвойскафе.Среди потенциальных дебютантов много очень известных компаний, предлагающих различные услуги, например, сервис онлайн-бронирования Суточно.ру, фудтех-стартап Qummy, сеть пиццерий Dodo Brands, сервис путешествий Tutu.ru.Сейчас в России более полутора сотен компаний, которые находятся на разных этапах подготовки к первичному размещению. При этом в силу высокой ключевой ставки пока не лучшая конъюнктура для привлечения долевого капитала. Поэтому компании заняли выжидательную позицию. Изменится эта ситуация, скорее всего, после разворота ДКП, который может произойти уже в ближайшие месяцы.
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Александр Зайцев
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Александр Зайцев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:00 03.06.2025
 
IPO российских компаний: эмитенты на низком старте

IPO российских компаний: эмитенты на низком старте

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Генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев
Александр Зайцев
генеральный директор, основатель Atomic Capital
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В прошлом году на отечественный фондовый рынок вышло рекордное количество компаний, а в этом всего одна. Почему эмитенты решили взять паузу, и кого можно будет увидеть среди дебютантов IPO в ближайшее время?

Общая ситуация на рынке IPO

В течение последних двух лет наблюдается рост числа компаний, которые провели первичные размещения акций на отечественном рынке. В 2023 году на биржу вышли восемь дебютантов. В 2024-м в российском контуре прошло 15 IPO, что стало рекордом за 17 лет. Тринадцать компаний провели торги на Московской бирже, одна компания организовала листинг на СПБ Бирже, еще одна — на Санкт-Петербургской валютной бирже.
Предпосылкой к росту размещений являются санкционные ограничения: российские инвесторы потеряли доступ к IPO на западных биржах, а эмитенты больше не могут привлекать капитал на иностранных площадках.
При этом до бума первичных размещений, о котором в конце минувшего года говорили некоторые аналитики, пока далеко. За пять месяцев 2025 года состоялось только одно IPO. Российский рынок первичных размещений находится под давлением жесткой денежно-кредитной политики. Поэтапное повышение ключевой ставки началось еще летом 2023 года. Затем с конца июля по конец октября 2024-го ключевой экономический индикатор был поднят с 16% годовых до рекордных 21%. На этом уровне он находится до сих пор.
Проведение первичного размещения акций в периоды высокой ключевой ставки сопряжены с рядом рисков. Это время, когда наблюдается переток капитала с рынка акций в банковский сектор и облигации.
Ряд компаний, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, вышли на биржу во второй половине 2024 года — первой половине 2025-го. Другие игроки ведут подготовительную работу, поскольку это достаточно длительный процесс, чтобы при изменении рыночной ситуации быстро выйти на долевой рынок.

Предстоящие IPO

На сегодняшний день нам известно о 153 российских компаниях, которые планируют провести первичные размещения акций в текущем году или в ближайшие несколько лет.
Среди них можно выделить значительное количество игроков, так или иначе связанных с IT-индустрией. Речь идет о таких компаниях, как разработчик корпоративного программного обеспечения Krit, создатель инженерного программного обеспечения Нанософт, производитель программно-аппаратных комплексов Rubytech. В 2026 году дебютировать могут телекоммуникационная компания ВымпелКом, производитель компьютерной техники "Аквариус", центр хранения данных РТК-ЦОД, ИТ-компания IBS и другие.
Среди образовательных компаний, которые ведут подготовку к первичному размещению, стоит выделить платформу курсов повышения квалификации Skillbox.
В секторе финансовых услуг открыть доступ к акционерному капиталу в ближайшее время могут инвестиционная платформа Бизмолл, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, сервис для инвестирования в малый и средний бизнес Инвойскафе.
Среди потенциальных дебютантов много очень известных компаний, предлагающих различные услуги, например, сервис онлайн-бронирования Суточно.ру, фудтех-стартап Qummy, сеть пиццерий Dodo Brands, сервис путешествий Tutu.ru.
Сейчас в России более полутора сотен компаний, которые находятся на разных этапах подготовки к первичному размещению. При этом в силу высокой ключевой ставки пока не лучшая конъюнктура для привлечения долевого капитала. Поэтому компании заняли выжидательную позицию. Изменится эта ситуация, скорее всего, после разворота ДКП, который может произойти уже в ближайшие месяцы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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