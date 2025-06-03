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Кремль высказался об усилиях по урегулированию иранской ядерной программы
Кремль высказался об усилиях по урегулированию иранской ядерной программы - 03.06.2025, ПРАЙМ
Кремль высказался об усилиях по урегулированию иранской ядерной программы
Россия поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной программы, и поддерживает их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:36+0300
2025-06-03T13:36+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной программы, и поддерживает их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы и поддерживаем эти усилия", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что страны имеют право на мирную энергию. По его словам, использование мирной атомной энергии происходит и должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества - по словам Пескова, так происходит везде, во всех странах мира. "Конечно же, мы считаем, что страны должны сохранять за собой такое право", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Песков также отметил, что Россия в данном вопросе исходит из заявлений Ирана, что страна не хочет обладать ядерным оружием и не вынашивает таких планов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предложение США по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока. В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
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россия, дмитрий песков, иран, сша
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ИРАН, США
Кремль высказался об усилиях по урегулированию иранской ядерной программы
Песков: РФ поддерживает усилия по мирному урегулированию иранской ядерной программы
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной программы, и поддерживает их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы и поддерживаем эти усилия", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что страны имеют право на мирную энергию. По его словам, использование мирной атомной энергии происходит и должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества - по словам Пескова, так происходит везде, во всех странах мира.
"Конечно же, мы считаем, что страны должны сохранять за собой такое право", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Песков также отметил, что Россия в данном вопросе исходит из заявлений Ирана, что страна не хочет обладать ядерным оружием и не вынашивает таких планов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предложение США по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
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