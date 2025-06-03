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США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе

США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - 03.06.2025, ПРАЙМ

США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе

Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T22:32+0300

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2025-06-03T22:32+0300

политика

сша

давление

иран

госдеп

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления на Тегеран. В понедельник лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер на фоне сообщений в прессе призвал президента США Дональда Трампа не заключать "тайную" сделку с Ираном, которая бы предполагала ослабление ограничений на обогащение урана и другие послабления. Он напомнил, что заключение сделки потребует одобрения конгресса США. Трамп после этого заявил, что потенциальная сделка с Ираном не включает обогащение урана ни в какой форме. "Нет. Но я могу сказать, что кампания максимального давления на Иран остается в полной силе", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на просьбу прокомментировать возможную "тайную" сделку с Ираном. При этом она отметила, что США пока не готовы сообщить о дате нового раунда переговоров с Ираном по ядерной программе. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования Трампа отказаться от этого.

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сша, давление, иран, госдеп