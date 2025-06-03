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США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - 03.06.2025, ПРАЙМ
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США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - 03.06.2025, ПРАЙМ
США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:32+0300
2025-06-03T22:32+0300
политика
сша
давление
иран
госдеп
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления на Тегеран. В понедельник лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер на фоне сообщений в прессе призвал президента США Дональда Трампа не заключать "тайную" сделку с Ираном, которая бы предполагала ослабление ограничений на обогащение урана и другие послабления. Он напомнил, что заключение сделки потребует одобрения конгресса США. Трамп после этого заявил, что потенциальная сделка с Ираном не включает обогащение урана ни в какой форме. "Нет. Но я могу сказать, что кампания максимального давления на Иран остается в полной силе", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на просьбу прокомментировать возможную "тайную" сделку с Ираном. При этом она отметила, что США пока не готовы сообщить о дате нового раунда переговоров с Ираном по ядерной программе. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования Трампа отказаться от этого.
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сша, давление, иран, госдеп
Политика, США, давление, ИРАН, Госдеп
22:32 03.06.2025
 
США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе

Госдеп: США продолжат кампанию максимального давления на Иран

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления на Тегеран.
В понедельник лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер на фоне сообщений в прессе призвал президента США Дональда Трампа не заключать "тайную" сделку с Ираном, которая бы предполагала ослабление ограничений на обогащение урана и другие послабления. Он напомнил, что заключение сделки потребует одобрения конгресса США. Трамп после этого заявил, что потенциальная сделка с Ираном не включает обогащение урана ни в какой форме.
"Нет. Но я могу сказать, что кампания максимального давления на Иран остается в полной силе", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на просьбу прокомментировать возможную "тайную" сделку с Ираном.
При этом она отметила, что США пока не готовы сообщить о дате нового раунда переговоров с Ираном по ядерной программе.
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Иран отверг требования США прекратить обогащение урана
29 мая, 23:20
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования Трампа отказаться от этого.
 
ПолитикаСШАдавлениеИРАНГосдеп
 
 
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