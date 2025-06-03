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США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - 03.06.2025, ПРАЙМ
США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:32+0300
2025-06-03T22:32+0300
2025-06-03T22:32+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления на Тегеран. В понедельник лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер на фоне сообщений в прессе призвал президента США Дональда Трампа не заключать "тайную" сделку с Ираном, которая бы предполагала ослабление ограничений на обогащение урана и другие послабления. Он напомнил, что заключение сделки потребует одобрения конгресса США. Трамп после этого заявил, что потенциальная сделка с Ираном не включает обогащение урана ни в какой форме. "Нет. Но я могу сказать, что кампания максимального давления на Иран остается в полной силе", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на просьбу прокомментировать возможную "тайную" сделку с Ираном. При этом она отметила, что США пока не готовы сообщить о дате нового раунда переговоров с Ираном по ядерной программе. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования Трампа отказаться от этого.
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сша, давление, иран, госдеп
Политика, США, давление, ИРАН, Госдеп
США продолжат кампанию максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
Госдеп: США продолжат кампанию максимального давления на Иран
ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Госдеп США на фоне сообщений о якобы возможности заключения "тайной" сделки с Ираном сообщил во вторник, что Вашингтон продолжит кампанию максимального давления на Тегеран.
В понедельник лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер на фоне сообщений в прессе призвал президента США Дональда Трампа не заключать "тайную" сделку с Ираном, которая бы предполагала ослабление ограничений на обогащение урана и другие послабления. Он напомнил, что заключение сделки потребует одобрения конгресса США. Трамп после этого заявил, что потенциальная сделка с Ираном не включает обогащение урана ни в какой форме.
"Нет. Но я могу сказать, что кампания максимального давления на Иран остается в полной силе", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на просьбу прокомментировать возможную "тайную" сделку с Ираном.
При этом она отметила, что США пока не готовы сообщить о дате нового раунда переговоров с Ираном по ядерной программе.
Иран отверг требования США прекратить обогащение урана
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования Трампа отказаться от этого.