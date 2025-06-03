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Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию - 03.06.2025, ПРАЙМ

Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП, об этом стало известно РИА Новости из... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T05:25+0300

2025-06-03T05:25+0300

2025-06-03T05:25+0300

общество

россия

тимур иванов

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП, об этом стало известно РИА Новости из юридических документов. "Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025", - говорится в документах. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Захарова является учредителем ООО "Частные технологии", основная деятельность которого - "деятельность рекламных агентств". Экс-супруге Иванова принадлежит 1/3 часть компании. Кроме того, с 2012 по 2024 год Захарова была учредителем компании "Кристалл Девелопмент". Согласно данным сервиса, ее доля составляла 27,5%. Сейчас у фирмы только один учредитель - отец экс-замминистра Иванова Вадим Иванов. Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 по 2022 год. В апреле 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие инкриминирует Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, тимур иванов