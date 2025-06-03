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Хакеры украли данные клиентов ювелирного дома Cartier
Хакеры украли данные клиентов ювелирного дома Cartier - 03.06.2025, ПРАЙМ
Хакеры украли данные клиентов ювелирного дома Cartier
Знаменитый ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров, сообщает портал 01net.com. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T11:16+0300
2025-06-03T11:16+0300
2025-06-03T11:16+0300
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ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Знаменитый ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров, сообщает портал 01net.com. "Компания по производству предметов роскоши Cartier предупредила своих клиентов о взломе ее компьютерных систем. Хакеры получили доступ к персональным данным, начав волну фишинговых атак против потребителей", - сообщил портал. Он опубликовал письмо, разосланное клиентам компании, из которого следует, что "несанкционированная сторона получила временный доступ к нашей системе и получила ограниченную клиентскую информацию". "Мы локализовали проблему и дополнительно усилили защиту наших систем и данных. Мы также проинформировали соответствующие органы и работаем с ведущими внешними экспертами по кибербезопасности. Этот инцидент коснулся части вашей информации, в частности, имени, адреса электронной почты и страны. Затронутая информация не включала пароли, данные кредитных карт или другую банковскую информацию", - сообщила компания. Она призвала клиентов проявлять бдительность в отношении любых нежелательных сообщений или любой другой подозрительной корреспонденции.
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париж, ювелирные украшения, хакерская атака, технологии
Мошенничество, Париж, ювелирные украшения, хакерская атака, Технологии
Хакеры украли данные клиентов ювелирного дома Cartier
01net.com: хакеры провели кибератаку на ювелирный дом Cartier, украв данные клиентов
ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Знаменитый ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров, сообщает портал 01net.com.
"Компания по производству предметов роскоши Cartier предупредила своих клиентов о взломе ее компьютерных систем. Хакеры получили доступ к персональным данным, начав волну фишинговых атак против потребителей", - сообщил портал.
Он опубликовал письмо, разосланное клиентам компании, из которого следует, что "несанкционированная сторона получила временный доступ к нашей системе и получила ограниченную клиентскую информацию".
"Мы локализовали проблему и дополнительно усилили защиту наших систем и данных. Мы также проинформировали соответствующие органы и работаем с ведущими внешними экспертами по кибербезопасности. Этот инцидент коснулся части вашей информации, в частности, имени, адреса электронной почты и страны. Затронутая информация не включала пароли, данные кредитных карт или другую банковскую информацию", - сообщила компания.
Она призвала клиентов проявлять бдительность в отношении любых нежелательных сообщений или любой другой подозрительной корреспонденции.
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