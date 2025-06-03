Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250603/konflikt-858169914.html
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза
Лидеры Евросоюза намерены развязать ядерный конфликт, внушая населению ненависть к Российской Федерации и провоцируя эскалацию на Украине. Такое мнение на своей | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:55+0300
2025-06-03T23:49+0300
политика
евросоюз
конфликт
ядерное оружие
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза намерены развязать ядерный конфликт, внушая населению ненависть к Российской Федерации и провоцируя эскалацию на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.Он отметил, что существуют "силы, которые можно назвать "сатанинскими" - именно они провоцируют глобальную эскалацию. По словам профессора, можно с уверенностью сказать, что у этих сатанинских сил состоят на службе "по крайней мере" президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб."Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе", - написал Малинен.При этом он подчеркнул, что с лозунгом "мир через силу" лидеры Евросоюза готовят население к ядерному противостоянию, взращивая среди европейцев ярость.
https://1prime.ru/20250602/britaniya-858127466.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, конфликт, ядерное оружие, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, конфликт, ядерное оружие, экспертное мнение
22:55 03.06.2025 (обновлено: 23:49 03.06.2025)
 
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза

Профессор Малинен: лидеры Евросоюза стремятся спровоцировать ядерный конфликт

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза намерены развязать ядерный конфликт, внушая населению ненависть к Российской Федерации и провоцируя эскалацию на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
Он отметил, что существуют "силы, которые можно назвать "сатанинскими" - именно они провоцируют глобальную эскалацию.
По словам профессора, можно с уверенностью сказать, что у этих сатанинских сил состоят на службе "по крайней мере" президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.
"Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе", - написал Малинен.
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Британия направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала
2 июня, 13:05
При этом он подчеркнул, что с лозунгом "мир через силу" лидеры Евросоюза готовят население к ядерному противостоянию, взращивая среди европейцев ярость.
 
ПолитикаЕвросоюзконфликтядерное оружиеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала