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"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза
Лидеры Евросоюза намерены развязать ядерный конфликт, внушая населению ненависть к Российской Федерации и провоцируя эскалацию на Украине. Такое мнение на своей | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:55+0300
2025-06-03T22:55+0300
2025-06-03T23:49+0300
политика
евросоюз
конфликт
ядерное оружие
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза намерены развязать ядерный конфликт, внушая населению ненависть к Российской Федерации и провоцируя эскалацию на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.Он отметил, что существуют "силы, которые можно назвать "сатанинскими" - именно они провоцируют глобальную эскалацию. По словам профессора, можно с уверенностью сказать, что у этих сатанинских сил состоят на службе "по крайней мере" президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб."Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе", - написал Малинен.При этом он подчеркнул, что с лозунгом "мир через силу" лидеры Евросоюза готовят население к ядерному противостоянию, взращивая среди европейцев ярость.
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евросоюз, конфликт, ядерное оружие, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, конфликт, ядерное оружие, экспертное мнение
"Сатанинские силы". На Западе разоблачили план лидеров Евросоюза
Профессор Малинен: лидеры Евросоюза стремятся спровоцировать ядерный конфликт
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ
. Лидеры Евросоюза намерены развязать ядерный конфликт, внушая населению ненависть к Российской Федерации и провоцируя эскалацию на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х
высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
Он отметил, что существуют "силы, которые можно назвать "сатанинскими" - именно они провоцируют глобальную эскалацию.
По словам профессора, можно с уверенностью сказать, что у этих сатанинских сил состоят на службе "по крайней мере" президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.
"Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе", - написал Малинен.
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При этом он подчеркнул, что с лозунгом "мир через силу" лидеры Евросоюза готовят население к ядерному противостоянию, взращивая среди европейцев ярость.