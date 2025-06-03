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Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России
Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России - 03.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России
Частные космические компании в России появляются, но их очень мало, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:28+0300
2025-06-03T19:28+0300
2025-06-03T19:28+0300
экономика
роскосмос
дмитрий баканов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Частные космические компании в России появляются, но их очень мало, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Появляются (частные космические компании в России - ред.), но очень мало", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Гендиректор уточнил, что "Роскосмос" работает с существующими частными компаниями, чтобы в России были прецеденты успешных предприятий, а частники охотнее пробовали свои силы в космонавтике.
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роскосмос, дмитрий баканов, частные компании, космос, россия
Экономика, Роскосмос, Дмитрий Баканов, частные компании, космос, РОССИЯ
Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России
Частных космических компаний в России появляется очень мало - гендиректор "Роскосмоса"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Частные космические компании в России появляются, но их очень мало, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Появляются (частные космические компании в России - ред.), но очень мало", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".
Гендиректор уточнил, что "Роскосмос" работает с существующими частными компаниями, чтобы в России были прецеденты успешных предприятий, а частники охотнее пробовали свои силы в космонавтике.
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях