https://1prime.ru/20250603/kosmos-858165934.html

Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России

Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России - 03.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Роскосмоса" рассказал о частных космических компаниях в России

Частные космические компании в России появляются, но их очень мало, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T19:28+0300

2025-06-03T19:28+0300

2025-06-03T19:28+0300

экономика

роскосмос

дмитрий баканов

частные компании

космос

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/32/828653257_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fbf1b2ab1e5ea979a05bc4cdb1a1214b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Частные космические компании в России появляются, но их очень мало, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Появляются (частные космические компании в России - ред.), но очень мало", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Гендиректор уточнил, что "Роскосмос" работает с существующими частными компаниями, чтобы в России были прецеденты успешных предприятий, а частники охотнее пробовали свои силы в космонавтике.

https://1prime.ru/20250523/roskosmos-857875764.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскосмос, дмитрий баканов, частные компании, космос, россия