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Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области

Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области - 03.06.2025, ПРАЙМ

Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области

Причиной падения в октябре 2024 года санитарного вертолета в Кировской области, в результате чего погибли трое медиков и пилот, стало обледенение двигателей,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T19:15+0300

2025-06-03T19:15+0300

2025-06-03T19:15+0300

происшествия

кировская область

крушение

вертолет

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Причиной падения в октябре 2024 года санитарного вертолета в Кировской области, в результате чего погибли трое медиков и пилот, стало обледенение двигателей, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа", на борту которого находились пилот, врач и два фельдшера, потерпел крушение 26 октября 2024 года в лесу близ деревни Белеенки в трёх километрах к югу от посёлка Даровской Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-15758 произошло при выполнении полета ночью по ПВП вследствие последовательного отказа двух двигателей из-за их обледенения", - сообщили в МАК. Комитет называет способствующими факторами "принятие решения КВС на выполнение полета при наличии условий для обледенения двигателей; ﻿﻿демонтаж с вертолета сигнализатора обледенения… ﻿﻿несвоевременное включение КВС противообледенительной системы". Нижегородским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело.

https://1prime.ru/20250522/pozhary-857835795.html

кировская область

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кировская область, крушение, вертолет