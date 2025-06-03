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Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области
Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области - 03.06.2025, ПРАЙМ
Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области
Причиной падения в октябре 2024 года санитарного вертолета в Кировской области, в результате чего погибли трое медиков и пилот, стало обледенение двигателей,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T19:15+0300
2025-06-03T19:15+0300
происшествия
кировская область
крушение
вертолет
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Причиной падения в октябре 2024 года санитарного вертолета в Кировской области, в результате чего погибли трое медиков и пилот, стало обледенение двигателей, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа", на борту которого находились пилот, врач и два фельдшера, потерпел крушение 26 октября 2024 года в лесу близ деревни Белеенки в трёх километрах к югу от посёлка Даровской Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-15758 произошло при выполнении полета ночью по ПВП вследствие последовательного отказа двух двигателей из-за их обледенения", - сообщили в МАК. Комитет называет способствующими факторами "принятие решения КВС на выполнение полета при наличии условий для обледенения двигателей; ﻿﻿демонтаж с вертолета сигнализатора обледенения… ﻿﻿несвоевременное включение КВС противообледенительной системы". Нижегородским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело.
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кировская область, крушение, вертолет
Происшествия, Кировская область, крушение, вертолет
19:15 03.06.2025
 
Названа причина падения вертолета с медиками в Кировской области

МАК: причина падения вертолета с медиками под Кировом - обледенение двигателей

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМашина "Скорой помощи"
Машина Скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Причиной падения в октябре 2024 года санитарного вертолета в Кировской области, в результате чего погибли трое медиков и пилот, стало обледенение двигателей, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа", на борту которого находились пилот, врач и два фельдшера, потерпел крушение 26 октября 2024 года в лесу близ деревни Белеенки в трёх километрах к югу от посёлка Даровской Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли.
"Авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-15758 произошло при выполнении полета ночью по ПВП вследствие последовательного отказа двух двигателей из-за их обледенения", - сообщили в МАК.
Комитет называет способствующими факторами "принятие решения КВС на выполнение полета при наличии условий для обледенения двигателей; ﻿﻿демонтаж с вертолета сигнализатора обледенения… ﻿﻿несвоевременное включение КВС противообледенительной системы".
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Нижегородским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело.
 
ПроисшествияКировская областькрушениевертолет
 
 
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