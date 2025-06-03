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В Махачкале запретили устанавливать торговые точки - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В Махачкале запретили устанавливать торговые точки
В Махачкале запретили устанавливать торговые точки - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Махачкале запретили устанавливать торговые точки
Мораторий на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов вводится в Махачкале из-за многочисленных жалоб горожан на хаотичное размещение... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T20:09+0300
2025-06-03T21:06+0300
политика
махачкала
торговые точки
запрет
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - ПРАЙМ. Мораторий на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов вводится в Махачкале из-за многочисленных жалоб горожан на хаотичное размещение таких объектов, сообщил во вторник глава города Юсуп Умавов а своем Telegram-канале. "Сегодня объявил о введении моратория на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов (НТО) на территории столицы (Дагестана – ред.). Это решение обусловлено многочисленными жалобами горожан на бессистемное, хаотичное размещение таких объектов", – написал Умавов. По его словам, размещать НТО нельзя будет без комиссионных заключений на необходимость и целесообразность установки. Для наведения порядка в этой сфере будет создана специальная комиссия, в ее состав войдут представители управлений городской администрации, отметил Умавов. Среди задач комиссии – инвентаризация схем размещения НТО, актуализация платы за размещение торговых точек, оценка соответствия количества и площади объектов минимальным нормативам обеспечения населения.
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махачкала, торговые точки, запрет
Политика, Махачкала, торговые точки, запрет
20:09 03.06.2025 (обновлено: 21:06 03.06.2025)
 
В Махачкале запретили устанавливать торговые точки

Глава города Умавов: в Махачкале ввели мораторий на установку торговых точек

© РИА Новости . Мария Ващук | Перейти в медиабанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - ПРАЙМ. Мораторий на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов вводится в Махачкале из-за многочисленных жалоб горожан на хаотичное размещение таких объектов, сообщил во вторник глава города Юсуп Умавов а своем Telegram-канале.
"Сегодня объявил о введении моратория на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов (НТО) на территории столицы (Дагестана – ред.). Это решение обусловлено многочисленными жалобами горожан на бессистемное, хаотичное размещение таких объектов", – написал Умавов.
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По его словам, размещать НТО нельзя будет без комиссионных заключений на необходимость и целесообразность установки. Для наведения порядка в этой сфере будет создана специальная комиссия, в ее состав войдут представители управлений городской администрации, отметил Умавов. Среди задач комиссии – инвентаризация схем размещения НТО, актуализация платы за размещение торговых точек, оценка соответствия количества и площади объектов минимальным нормативам обеспечения населения.
 
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