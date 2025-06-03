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В Махачкале запретили устанавливать торговые точки

В Махачкале запретили устанавливать торговые точки - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Махачкале запретили устанавливать торговые точки

Мораторий на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов вводится в Махачкале из-за многочисленных жалоб горожан на хаотичное размещение... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T20:09+0300

2025-06-03T20:09+0300

2025-06-03T21:06+0300

политика

махачкала

торговые точки

запрет

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МАХАЧКАЛА, 3 июн - ПРАЙМ. Мораторий на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов вводится в Махачкале из-за многочисленных жалоб горожан на хаотичное размещение таких объектов, сообщил во вторник глава города Юсуп Умавов а своем Telegram-канале. "Сегодня объявил о введении моратория на выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов (НТО) на территории столицы (Дагестана – ред.). Это решение обусловлено многочисленными жалобами горожан на бессистемное, хаотичное размещение таких объектов", – написал Умавов. По его словам, размещать НТО нельзя будет без комиссионных заключений на необходимость и целесообразность установки. Для наведения порядка в этой сфере будет создана специальная комиссия, в ее состав войдут представители управлений городской администрации, отметил Умавов. Среди задач комиссии – инвентаризация схем размещения НТО, актуализация платы за размещение торговых точек, оценка соответствия количества и площади объектов минимальным нормативам обеспечения населения.

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махачкала

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махачкала, торговые точки, запрет