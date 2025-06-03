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Маск назвал бюджетный проект Трампа "мерзостью" - 03.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск назвал бюджетный проект Трампа "мерзостью"
Маск назвал бюджетный проект Трампа "мерзостью" - 03.06.2025, ПРАЙМ
Маск назвал бюджетный проект Трампа "мерзостью"
Американский предприниматель Илон Маск назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T21:34+0300
2025-06-03T21:34+0300
экономика
илон маск
бюджет
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Маск 28 мая заявил, что разочарован "Единым, большим, красивым" законопроектом Трампа о сокращении федеральных расходов, который подрывает итоги работы ранее возглавляемого им департамента государственной эффективности США (DOGE). "Этот законопроект о расходах - отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", - написал предприниматель в соцсети X. Маск также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с "непосильным долгом". Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
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илон маск, бюджет, дональд трамп
Экономика, Илон Маск, бюджет, Дональд Трамп
21:34 03.06.2025
 
Маск назвал бюджетный проект Трампа "мерзостью"

Илон Маск назвал бюджетный проект Трампа "мерзостью"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали.
Маск 28 мая заявил, что разочарован "Единым, большим, красивым" законопроектом Трампа о сокращении федеральных расходов, который подрывает итоги работы ранее возглавляемого им департамента государственной эффективности США (DOGE).
"Этот законопроект о расходах - отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", - написал предприниматель в соцсети X.
Маск также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с "непосильным долгом".
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
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Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
 
ЭкономикаИлон МаскбюджетДональд Трамп
 
 
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