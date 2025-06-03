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Цены на кокосовое масло обновили рекорд

Цены на кокосовое масло обновили рекорд - 03.06.2025, ПРАЙМ

Цены на кокосовое масло обновили рекорд

Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в мае обновила рекордное... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T21:50+0300

2025-06-03T21:50+0300

2025-06-03T21:50+0300

экономика

всемирный банк

кокосовое масло

цены

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в мае обновила рекордное значение, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, средняя мировая цена на кокосовое масло в предыдущем месяце выросла на 10,4% по сравнению с апрелем - до 2742 долларов за тонну. Это стало новым историческим максимумом. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. Пальмовое масло в то же время немного подешевело в месячном выражении – на 4,2%, до 2003 долларов за тонну. При этом показатель по-прежнему находится у многомесячных максимумов.

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всемирный банк, кокосовое масло, цены