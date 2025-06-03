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Медь дешевеет после публикации статистики по промышленному сектору Китая

Медь дешевеет после публикации статистики по промышленному сектору Китая - 03.06.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет после публикации статистики по промышленному сектору Китая

Стоимость меди снижается во вторник после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:45+0300

2025-06-03T09:45+0300

2025-06-03T09:45+0300

экономика

медь

рынок

торги

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.32 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 2,38% - до 4,743 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,25% - до 9 616,5 доллара, алюминия - на 0,9%, до 2 466 долларов, цинка - на 2,98%, до 2 698 долларов. Ранее во вторник вышли данные по промышленности в Китае. По версии делового издания Caixin, показатель PMI в сфере промышленности страны в мае сократился до 48,3 пункта с 50,4 пункта в апреле, хотя аналитики ожидали значение на уровне 50,6 пункта. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны.

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медь, рынок, торги