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Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек
Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек - 03.06.2025, ПРАЙМ
Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек
Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T03:51+0300
2025-06-03T03:51+0300
технологии
экономика
мировая экономика
вашингтон
москва
билл гейтс
microsoft
cnbc
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление от корпорации американскому штату Вашингтон. В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек. "Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест спустя недели после ее крупнейшего сокращения за многие годы... Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены", - говорится в материале агентства. По словам представителя Microsoft, эти организационные изменения необходимы для улучшения позиций компании и достижения успеха на стремительном меняющемся рынке. В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. Американская корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
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технологии, мировая экономика, вашингтон, москва, билл гейтс, microsoft, cnbc
Технологии, Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Билл Гейтс, Microsoft, CNBC
03:51 03.06.2025
 
Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек

Блумберг: Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление от корпорации американскому штату Вашингтон.
В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек.
"Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест спустя недели после ее крупнейшего сокращения за многие годы... Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены", - говорится в материале агентства.
По словам представителя Microsoft, эти организационные изменения необходимы для улучшения позиций компании и достижения успеха на стремительном меняющемся рынке.
В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления.
Американская корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаВАШИНГТОНМОСКВАБилл ГейтсMicrosoftCNBC
 
 
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