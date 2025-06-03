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Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек

Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек - 03.06.2025, ПРАЙМ

Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек

Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T03:51+0300

2025-06-03T03:51+0300

2025-06-03T03:51+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление от корпорации американскому штату Вашингтон. В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек. "Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест спустя недели после ее крупнейшего сокращения за многие годы... Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены", - говорится в материале агентства. По словам представителя Microsoft, эти организационные изменения необходимы для улучшения позиций компании и достижения успеха на стремительном меняющемся рынке. В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. Американская корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.

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технологии, мировая экономика, вашингтон, москва, билл гейтс, microsoft, cnbc