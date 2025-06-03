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Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде

Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде - 03.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T00:17+0300

2025-06-03T00:17+0300

2025-06-03T00:17+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ. Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки". Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.

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