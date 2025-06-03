Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/mishustin-858145183.html
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде - 03.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T00:17+0300
2025-06-03T00:17+0300
россия
экономика
промышленность
рф
нижний новгород
москва
михаил мишустин
денис мантуров
дмитрий григоренко
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858145183.jpg?1748899076
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ. Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки". Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
рф
нижний новгород
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, нижний новгород, москва, михаил мишустин, денис мантуров, дмитрий григоренко, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, Промышленность, РФ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Минпромторг
00:17 03.06.2025
 
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде

Мишустин примет участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки".
Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФНИЖНИЙ НОВГОРОДМОСКВАМихаил МишустинДенис МантуровДмитрий ГригоренкоМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала