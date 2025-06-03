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Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде - 03.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T00:17+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки".
Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
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РОССИЯ, Экономика, Промышленность, РФ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Минпромторг
Мишустин примет участие в работе ЦИПР в Нижнем Новгороде
Мишустин примет участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки".
Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.