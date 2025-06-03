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Мишустин отметил интенсивный переход компаний РФ на отечественное ПО

Мишустин отметил интенсивный переход компаний РФ на отечественное ПО - 03.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил интенсивный переход компаний РФ на отечественное ПО

Переход российских компаний на отечественный софт идёт всё интенсивнее, причём во всех сегментах, для предпринимателей становится нормой опираться на... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T11:12+0300

2025-06-03T11:12+0300

2025-06-03T11:12+0300

россия

бизнес

михаил мишустин

технологии

российские компании

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Переход российских компаний на отечественный софт идёт всё интенсивнее, причём во всех сегментах, для предпринимателей становится нормой опираться на современные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Что важно, всё интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах – от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ. У нас в стране 80% решений, применяемых сегодня предприятиями для управления финансами, – российские. И каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования – тоже наша. Доля наших платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов сейчас превышает 40%, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов – 60%", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он отметил, что правительство создает условия, чтобы заказчикам было выгодно переходить на отечественные решения - с начала этого года, напомнил премьер, покупателям российского софта и программно-аппаратных комплексов из реестра предоставили возможность сократить базу налога на прибыль. Такие расходы теперь зачитываются по двойному коэффициенту. Мишустин указал на то, что при выработке дополнительных шагов по помощи индустрии правительство обязательно учитывает мнение самих предпринимателей. "По результатам опроса, который проводился Высшей школой экономики, среди семисот крупнейших участников IТ-рынка, оценка делового климата сейчас находится на максимально благоприятном уровне. Около трети российских предприятий сектора видят увеличение объема продаж и отмечают рост числа новых клиентов", - заметил Мишустин. Он указал на то, что для российских компаний" становится нормой опираться на современные собственные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности". "Только в прошлом году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения они направили свыше 3 триллионов рублей –это на 50% выше, чем в 2021", - сказал Мишустин. По его словам, существенный вклад в рост спроса на подобные продукты обеспечили и индустриальные центры компетенций, которые объединили в каждой отрасли ведущих заказчиков с успешным опытом цифровой трансформации и разработчиков ПО, став хорошим примером эффективной кооперации. Всего сегодня существует 36 таких структур, куда вошло свыше 500 компаний. Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, созданию новых и их пилотному внедрению, напомнил Мишустин. "Правительство одобрило 160 предложенных инициатив. По 140 – началась реализация. Причем только на 32 из них потребовались гранты от государства. Остальные развиваются, что важно, о за счет частных вложений... На один бюджетный рубль пришлось более 7 рублей софинансирования от бизнеса. Это отличный результат, я считаю. Инвесторы прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных продуктов, повысить зрелость собственных, чтобы они были полезны и удобны для предприятий", - подчеркнул Мишустин.

https://1prime.ru/20250602/kompanii-858121958.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, михаил мишустин, технологии, российские компании