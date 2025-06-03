https://1prime.ru/20250603/moshennichestvo-858160841.html

Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" в Татарстане передано в суд

Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" в Татарстане передано в суд - 03.06.2025, ПРАЙМ

Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" в Татарстане передано в суд

Дело о мошенничестве в Татарстане с "Пушкинскими картами" на 5,75 миллиона рублей передано в суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T17:14+0300

2025-06-03T17:14+0300

2025-06-03T17:14+0300

мошенничество

татарстан

россия

пушкинская карта

мошеннические схемы

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Дело о мошенничестве в Татарстане с "Пушкинскими картами" на 5,75 миллиона рублей передано в суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Татарстане мои коллеги завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, предусмотренных на реализацию программы "Пушкинская карта"… предварительное следствие по уголовному делу окончено, материалы направлены в суд", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, предприниматель вместе со своими знакомыми, один из которых был руководителем фольклорного ансамбля, реализовал преступную схему. Этот творческий коллектив зарегистрировали на специальной онлайн-платформе, а затем начали продажу билетов на его концерты в рамках программы "Пушкинская карта". Всего было реализовано порядка 2,5 тысячи билетов. Однако анонсированные концерты так и не состоялись. Причиненный действиями обвиняемых ущерб бюджету РФ оценивается в 5 миллионов 750 тысяч рублей. "Кроме совершения мошенничества в особо крупном размере предпринимателю и бывшему директору ансамбля вменяется легализация денежных средств. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнила Волк.

https://1prime.ru/20250603/moshenniki-858149094.html

татарстан

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татарстан, россия, пушкинская карта, мошеннические схемы