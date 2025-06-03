https://1prime.ru/20250603/moshenniki-858149094.html

В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста

В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста - 03.06.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста

Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T08:58+0300

2025-06-03T08:58+0300

2025-06-03T08:58+0300

мошенничество

мвд

мошеннические схемы

удаленная работа

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Классический" пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают", - говорится в сообщении. Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.

https://1prime.ru/20250602/moshenniki-858107315.html

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2025

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мвд, мошеннические схемы, удаленная работа