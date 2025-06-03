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В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста
В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста - 03.06.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста
Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T08:58+0300
2025-06-03T08:58+0300
мошенничество
мвд
мошеннические схемы
удаленная работа
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Классический" пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают", - говорится в сообщении. Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.
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мвд, мошеннические схемы, удаленная работа
Мошенничество, МВД, мошеннические схемы, удаленная работа
08:58 03.06.2025
 
В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста

МВД: мошенники предлагают жертве удаленную работу, и отправляют ее на сайт для сбора денег

© © РИА Новости / Руслан КривобокКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© © РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Классический" пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают", - говорится в сообщении.
Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Мошенники стали использовать игрушки Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов
Вчера, 06:17
 
МошенничествоМВДмошеннические схемыудаленная работа
 
 
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