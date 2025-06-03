Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС запустила собственную публичную облачную платформу - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250603/mts-858147212.html
МТС запустила собственную публичную облачную платформу
МТС запустила собственную публичную облачную платформу - 03.06.2025, ПРАЙМ
МТС запустила собственную публичную облачную платформу
Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T07:16+0300
2025-06-03T07:16+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
максут шадаев
мтс
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858147212.jpg?1748924203
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции составили 7,5 миллиарда рублей, рассказали в компании-разработчике МТС Web Services. "МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске в режиме превью публичной облачной платформы собственной разработки - MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. В рамках платформы при запуске будет доступно шесть сервисов. До конца года их число увеличится до 15", - сообщили в компании. В пресс-службе добавили, что инвестиции в разработку составили 7,5 миллиарда рублей. Так, сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объема и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних IT-систем и созданию катастрофоустойчивых решений. Платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы доступно объектное хранилище для размещения в облаке данных различных объемов и форматов, виртуальные машины и диски для развертывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN) и виртуальные облачные сети. Отмечается, что до конца года в платформе также появятся решения для разработчиков и IT-подразделений компаний. Президент России Владимир Путин в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью". В конце мая глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владимир путин, максут шадаев, мтс, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Максут Шадаев, МТС, Минцифры
07:16 03.06.2025
 
МТС запустила собственную публичную облачную платформу

Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции составили 7,5 миллиарда рублей, рассказали в компании-разработчике МТС Web Services.
"МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске в режиме превью публичной облачной платформы собственной разработки - MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. В рамках платформы при запуске будет доступно шесть сервисов. До конца года их число увеличится до 15", - сообщили в компании. В пресс-службе добавили, что инвестиции в разработку составили 7,5 миллиарда рублей.
Так, сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объема и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних IT-систем и созданию катастрофоустойчивых решений.
Платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы доступно объектное хранилище для размещения в облаке данных различных объемов и форматов, виртуальные машины и диски для развертывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN) и виртуальные облачные сети.
Отмечается, что до конца года в платформе также появятся решения для разработчиков и IT-подразделений компаний.
Президент России Владимир Путин в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
В конце мая глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки.
 
ТехнологииРОССИЯРФВладимир ПутинМаксут ШадаевМТСМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала