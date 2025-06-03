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МТС запустила собственную публичную облачную платформу
МТС запустила собственную публичную облачную платформу - 03.06.2025, ПРАЙМ
МТС запустила собственную публичную облачную платформу
Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T07:16+0300
2025-06-03T07:16+0300
2025-06-03T07:16+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции составили 7,5 миллиарда рублей, рассказали в компании-разработчике МТС Web Services.
"МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске в режиме превью публичной облачной платформы собственной разработки - MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. В рамках платформы при запуске будет доступно шесть сервисов. До конца года их число увеличится до 15", - сообщили в компании. В пресс-службе добавили, что инвестиции в разработку составили 7,5 миллиарда рублей.
Так, сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объема и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних IT-систем и созданию катастрофоустойчивых решений.
Платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы доступно объектное хранилище для размещения в облаке данных различных объемов и форматов, виртуальные машины и диски для развертывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN) и виртуальные облачные сети.
Отмечается, что до конца года в платформе также появятся решения для разработчиков и IT-подразделений компаний.
Президент России Владимир Путин в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
В конце мая глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки.
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технологии, россия, рф, владимир путин, максут шадаев, мтс, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Максут Шадаев, МТС, Минцифры
МТС запустила собственную публичную облачную платформу
Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции составили 7,5 миллиарда рублей, рассказали в компании-разработчике МТС Web Services.
"МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске в режиме превью публичной облачной платформы собственной разработки - MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. В рамках платформы при запуске будет доступно шесть сервисов. До конца года их число увеличится до 15", - сообщили в компании. В пресс-службе добавили, что инвестиции в разработку составили 7,5 миллиарда рублей.
Так, сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объема и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних IT-систем и созданию катастрофоустойчивых решений.
Платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы доступно объектное хранилище для размещения в облаке данных различных объемов и форматов, виртуальные машины и диски для развертывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN) и виртуальные облачные сети.
Отмечается, что до конца года в платформе также появятся решения для разработчиков и IT-подразделений компаний.
Президент России Владимир Путин в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
В конце мая глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки.