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МТС запустила собственную публичную облачную платформу

МТС запустила собственную публичную облачную платформу - 03.06.2025, ПРАЙМ

МТС запустила собственную публичную облачную платформу

Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T07:16+0300

2025-06-03T07:16+0300

2025-06-03T07:16+0300

технологии

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владимир путин

максут шадаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС запустила собственную публичную облачную платформу - она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний, инвестиции составили 7,5 миллиарда рублей, рассказали в компании-разработчике МТС Web Services. "МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске в режиме превью публичной облачной платформы собственной разработки - MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. В рамках платформы при запуске будет доступно шесть сервисов. До конца года их число увеличится до 15", - сообщили в компании. В пресс-службе добавили, что инвестиции в разработку составили 7,5 миллиарда рублей. Так, сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объема и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних IT-систем и созданию катастрофоустойчивых решений. Платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы доступно объектное хранилище для размещения в облаке данных различных объемов и форматов, виртуальные машины и диски для развертывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN) и виртуальные облачные сети. Отмечается, что до конца года в платформе также появятся решения для разработчиков и IT-подразделений компаний. Президент России Владимир Путин в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью". В конце мая глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки.

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технологии, россия, рф, владимир путин, максут шадаев, мтс, минцифры