https://1prime.ru/20250603/nalog-858146352.html

Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики

Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики - 03.06.2025, ПРАЙМ

Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики

Налог на прибыль для бизнеса в 25% установлен в трети мировой экономики, включая Россию, а выше они в пятой части мира, выяснило РИА Новости, изучив открытые... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T05:15+0300

2025-06-03T05:15+0300

2025-06-03T05:15+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

аргентина

китай

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858146352.jpg?1748916953

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Налог на прибыль для бизнеса в 25% установлен в трети мировой экономики, включая Россию, а выше они в пятой части мира, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Среди 203 рассмотренных юрисдикций медианный размер налога для компаний оказался равен 25%. Такая ставка действует в 36 экономиках, которые занимают 36,2% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В их число вошли Россия, другие члены БРИКС - Китай, Бразилия и Иран, а также многие крупные экономики, включая Францию, Великобританию и Турцию. Выше 25% налог оказался в одной пятой части мировой экономики. Самое высокое налоговое бремя лежит на бизнесе в Пуэрто-Рико - 37,5% и Суринаме - 36%. Также в число стран с наибольшими сборами для бизнеса вошли Аргентина, Кирибати, Колумбия, Мальта, Чад и Судан со ставкой по 35%, а также Венесуэла и Марокко - по 34%. Интересно, что среди стран БРИКС самые высокие налоги компании платят в Эфиопии и Индии - 30%, а среди "Большой двадцатки" - в Аргентине (35%). При этом самые небольшие налоговые ставки для бизнеса среди всех экономик мира в Микронезии - 3%, Туркмении - 8%, Швейцарии - 8,5%, в Венгрии, Барбадосе и ОАЭ - по 9%, а также в Киргизии, Катаре, Болгарии и Андорре - по 10%. Нулевой налог оказался, например, на Багамах, Маршалловых островах, в Бахрейне, Палау и Вануату, которые вместе занимают 0,06% мировой экономики.

аргентина

китай

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, аргентина, китай, бразилия