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Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики
Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики - 03.06.2025, ПРАЙМ
Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики
Налог на прибыль для бизнеса в 25% установлен в трети мировой экономики, включая Россию, а выше они в пятой части мира, выяснило РИА Новости, изучив открытые... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T05:15+0300
2025-06-03T05:15+0300
2025-06-03T05:15+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
аргентина
китай
бразилия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Налог на прибыль для бизнеса в 25% установлен в трети мировой экономики, включая Россию, а выше они в пятой части мира, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Среди 203 рассмотренных юрисдикций медианный размер налога для компаний оказался равен 25%. Такая ставка действует в 36 экономиках, которые занимают 36,2% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В их число вошли Россия, другие члены БРИКС - Китай, Бразилия и Иран, а также многие крупные экономики, включая Францию, Великобританию и Турцию.
Выше 25% налог оказался в одной пятой части мировой экономики. Самое высокое налоговое бремя лежит на бизнесе в Пуэрто-Рико - 37,5% и Суринаме - 36%. Также в число стран с наибольшими сборами для бизнеса вошли Аргентина, Кирибати, Колумбия, Мальта, Чад и Судан со ставкой по 35%, а также Венесуэла и Марокко - по 34%.
Интересно, что среди стран БРИКС самые высокие налоги компании платят в Эфиопии и Индии - 30%, а среди "Большой двадцатки" - в Аргентине (35%).
При этом самые небольшие налоговые ставки для бизнеса среди всех экономик мира в Микронезии - 3%, Туркмении - 8%, Швейцарии - 8,5%, в Венгрии, Барбадосе и ОАЭ - по 9%, а также в Киргизии, Катаре, Болгарии и Андорре - по 10%.
Нулевой налог оказался, например, на Багамах, Маршалловых островах, в Бахрейне, Палау и Вануату, которые вместе занимают 0,06% мировой экономики.
аргентина
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бизнес, мировая экономика, аргентина, китай, бразилия
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ
Налог на прибыль для бизнеса установлен в трети мировой экономики
Налог на прибыль для бизнеса в 25% установлен в трети мировой экономики, включая Россию
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Налог на прибыль для бизнеса в 25% установлен в трети мировой экономики, включая Россию, а выше они в пятой части мира, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Среди 203 рассмотренных юрисдикций медианный размер налога для компаний оказался равен 25%. Такая ставка действует в 36 экономиках, которые занимают 36,2% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В их число вошли Россия, другие члены БРИКС - Китай, Бразилия и Иран, а также многие крупные экономики, включая Францию, Великобританию и Турцию.
Выше 25% налог оказался в одной пятой части мировой экономики. Самое высокое налоговое бремя лежит на бизнесе в Пуэрто-Рико - 37,5% и Суринаме - 36%. Также в число стран с наибольшими сборами для бизнеса вошли Аргентина, Кирибати, Колумбия, Мальта, Чад и Судан со ставкой по 35%, а также Венесуэла и Марокко - по 34%.
Интересно, что среди стран БРИКС самые высокие налоги компании платят в Эфиопии и Индии - 30%, а среди "Большой двадцатки" - в Аргентине (35%).
При этом самые небольшие налоговые ставки для бизнеса среди всех экономик мира в Микронезии - 3%, Туркмении - 8%, Швейцарии - 8,5%, в Венгрии, Барбадосе и ОАЭ - по 9%, а также в Киргизии, Катаре, Болгарии и Андорре - по 10%.
Нулевой налог оказался, например, на Багамах, Маршалловых островах, в Бахрейне, Палау и Вануату, которые вместе занимают 0,06% мировой экономики.