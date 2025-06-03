Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250603/narusheniya-858169077.html
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями - 03.06.2025, ПРАЙМ
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями
Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами фитосанитарной... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:03+0300
2025-06-03T22:04+0300
происшествия
россельхознадзор
нарушения
плоды
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/26/833382653_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_e63e798d7760459815c77f5ad9d0ec3e.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами фитосанитарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. "Россельхознадзор обращает внимание на увеличение поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами безопасности. Служба обеспокоена участившимися случаями нарушений карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинных товаров на территорию России из республики и выявлением неоднократных случаев указания в фитосанитарных документах недостоверной информации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что только в мае текущего года был выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, что подтверждает недостаточную эффективность азербайджанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции. В соответствии с положениями международных стандартов по фитосанитарным мерам Россельхознадзор информировал азербайджанскую сторону обо всех нарушениях и обратился с просьбой в Агентство пищевой безопасности Азербайджана провести официальное расследование по указанным фактам и принять меры, гарантирующие соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из республики в Россию.
https://1prime.ru/20250525/pomosch-857897850.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/26/833382653_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_85925c5b8b673653feabec784319b857.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россельхознадзор, нарушения, плоды
Происшествия, Россельхознадзор, нарушения, плоды
22:03 03.06.2025 (обновлено: 22:04 03.06.2025)
 
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями

РСХН фиксирует увеличение поставок плодов из Азербайджана с нарушениями

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами фитосанитарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор обращает внимание на увеличение поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами безопасности. Служба обеспокоена участившимися случаями нарушений карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинных товаров на территорию России из республики и выявлением неоднократных случаев указания в фитосанитарных документах недостоверной информации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что только в мае текущего года был выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, что подтверждает недостаточную эффективность азербайджанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Алиев заявил, что Азербайджан продолжит оказывать помощь Украине
25 мая, 14:06
В соответствии с положениями международных стандартов по фитосанитарным мерам Россельхознадзор информировал азербайджанскую сторону обо всех нарушениях и обратился с просьбой в Агентство пищевой безопасности Азербайджана провести официальное расследование по указанным фактам и принять меры, гарантирующие соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из республики в Россию.
 
ПроисшествияРоссельхознадзорнарушенияплоды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала