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РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями - 03.06.2025, ПРАЙМ
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями
Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами фитосанитарной... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:03+0300
2025-06-03T22:03+0300
2025-06-03T22:04+0300
происшествия
россельхознадзор
нарушения
плоды
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами фитосанитарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. "Россельхознадзор обращает внимание на увеличение поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами безопасности. Служба обеспокоена участившимися случаями нарушений карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинных товаров на территорию России из республики и выявлением неоднократных случаев указания в фитосанитарных документах недостоверной информации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что только в мае текущего года был выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, что подтверждает недостаточную эффективность азербайджанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции. В соответствии с положениями международных стандартов по фитосанитарным мерам Россельхознадзор информировал азербайджанскую сторону обо всех нарушениях и обратился с просьбой в Агентство пищевой безопасности Азербайджана провести официальное расследование по указанным фактам и принять меры, гарантирующие соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из республики в Россию.
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россельхознадзор, нарушения, плоды
Происшествия, Россельхознадзор, нарушения, плоды
РСХН зафиксировал рост поставок плодов из Азербайджана с нарушениями
РСХН фиксирует увеличение поставок плодов из Азербайджана с нарушениями
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами фитосанитарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор обращает внимание на увеличение поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами безопасности. Служба обеспокоена участившимися случаями нарушений карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинных товаров на территорию России из республики и выявлением неоднократных случаев указания в фитосанитарных документах недостоверной информации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что только в мае текущего года был выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, что подтверждает недостаточную эффективность азербайджанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции.
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В соответствии с положениями международных стандартов по фитосанитарным мерам Россельхознадзор информировал азербайджанскую сторону обо всех нарушениях и обратился с просьбой в Агентство пищевой безопасности Азербайджана провести официальное расследование по указанным фактам и принять меры, гарантирующие соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из республики в Россию.