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НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ

НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ

НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ

НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:51+0300

2025-06-03T13:51+0300

2025-06-03T13:51+0300

нато

балтийское море

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники, сообщает во вторник Sveriges Radio со ссылкой на помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим технологиям Жана-Шарля Эллерман-Кингомбе. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе. "В настоящее время НАТО готовится к прекращению усиленного присутствия в Балтийском море", - говорится в сообщении. Сроки окончания миссии при этом не уточняются. Как сообщает Sveriges Radio, альянс намерен проверить, возможно ли осуществлять наблюдение за акваторией с помощью морских беспилотников и спутников, чтобы заменить развернутые военные корабли. По словам помощника генсека НАТО по инновациям, миссия "Балтийский часовой" требует больших затрат и ресурсов. "Развертывание миссии в Балтийском море не бесплатно. Там много фрегатов, персонала, ресурсов, предоставленных союзниками. Пока эти ресурсы находятся в Балтийском море, они не могут быть в других местах", - заявил Эллерман-Кингомбе в интервью Sveriges Radio. Он добавил, что в июне альянс развернет в Балтийском море флот из 60-80 морских беспилотников. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.

https://1prime.ru/20250602/nato-858111027.html

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нато, балтийское море