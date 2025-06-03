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НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
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НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ
НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ
НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:51+0300
2025-06-03T13:51+0300
нато
балтийское море
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники, сообщает во вторник Sveriges Radio со ссылкой на помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим технологиям Жана-Шарля Эллерман-Кингомбе. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе. "В настоящее время НАТО готовится к прекращению усиленного присутствия в Балтийском море", - говорится в сообщении. Сроки окончания миссии при этом не уточняются. Как сообщает Sveriges Radio, альянс намерен проверить, возможно ли осуществлять наблюдение за акваторией с помощью морских беспилотников и спутников, чтобы заменить развернутые военные корабли. По словам помощника генсека НАТО по инновациям, миссия "Балтийский часовой" требует больших затрат и ресурсов. "Развертывание миссии в Балтийском море не бесплатно. Там много фрегатов, персонала, ресурсов, предоставленных союзниками. Пока эти ресурсы находятся в Балтийском море, они не могут быть в других местах", - заявил Эллерман-Кингомбе в интервью Sveriges Radio. Он добавил, что в июне альянс развернет в Балтийском море флот из 60-80 морских беспилотников. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
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нато, балтийское море
НАТО, Балтийское море
13:51 03.06.2025
 
НАТО начнет патрулировать Балтийское море беспилотниками, сообщили СМИ

Sveriges Radio: НАТО заменит корабли на беспилотники для патрулирования Балтийского моря

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники, сообщает во вторник Sveriges Radio со ссылкой на помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим технологиям Жана-Шарля Эллерман-Кингомбе.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
"В настоящее время НАТО готовится к прекращению усиленного присутствия в Балтийском море", - говорится в сообщении.
Сроки окончания миссии при этом не уточняются. Как сообщает Sveriges Radio, альянс намерен проверить, возможно ли осуществлять наблюдение за акваторией с помощью морских беспилотников и спутников, чтобы заменить развернутые военные корабли.
По словам помощника генсека НАТО по инновациям, миссия "Балтийский часовой" требует больших затрат и ресурсов. "Развертывание миссии в Балтийском море не бесплатно. Там много фрегатов, персонала, ресурсов, предоставленных союзниками. Пока эти ресурсы находятся в Балтийском море, они не могут быть в других местах", - заявил Эллерман-Кингомбе в интервью Sveriges Radio.
Он добавил, что в июне альянс развернет в Балтийском море флот из 60-80 морских беспилотников.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
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