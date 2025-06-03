https://1prime.ru/20250603/nato-858159726.html
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО в пять раз
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО в пять раз - 03.06.2025, ПРАЙМ
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО в пять раз
НАТО просит европейские страны-члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:23+0300
2025-06-03T16:23+0300
2025-06-03T16:38+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. НАТО просит европейские страны-члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг. Как утверждают источники, наращиванием сил ПВО альянс стремится восполнить ключевой пробел в ответ на угрозу якобы существующей "российской агрессии". Неназванный чиновник НАТО отметил, что за последние три десятилетия альянс сократил такие системы в Европе, поскольку его внимание сместилось за пределы сферы холодной войны и сосредоточилось на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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европа, нато, пво
Вооружения, ЕВРОПА, НАТО, ПВО
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО в пять раз
Bloomberg: НАТО просит европейские страны-члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
НАТО просит европейские страны-члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг.
Как утверждают источники, наращиванием сил ПВО альянс стремится восполнить ключевой пробел в ответ на угрозу якобы существующей "российской агрессии".
Неназванный чиновник НАТО отметил, что за последние три десятилетия альянс сократил такие системы в Европе, поскольку его внимание сместилось за пределы сферы холодной войны и сосредоточилось на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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