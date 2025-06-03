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Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО
Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО - 03.06.2025, ПРАЙМ
Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящее участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который состоится в июне в... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T21:42+0300
2025-06-03T21:42+0300
2025-06-03T21:42+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящее участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который состоится в июне в Гааге. "Да, я могу подтвердить, что он отправится на саммит НАТО", - сообщила она журналистам на брифинге. В мае постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял о том, что ожидает участия главы Белого дома в саммите альянса в Гааге и главным посылом выступления Трампа станет тема распределения финансового бремени. Дипломат отмечал, что США сейчас тратят на оборону около 550 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых.
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дональд трамп, нато, саммит, гаага
Политика, Дональд Трамп, НАТО, саммит, Гаага
Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО
Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО в Гааге
ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящее участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который состоится в июне в Гааге.
"Да, я могу подтвердить, что он отправится на саммит НАТО", - сообщила она журналистам на брифинге.
Словакия поддержит предложение НАТО по увеличению расходов на оборону
В мае постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял о том, что ожидает участия главы Белого дома в саммите альянса в Гааге и главным посылом выступления Трампа станет тема распределения финансового бремени. Дипломат отмечал, что США сейчас тратят на оборону около 550 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых.