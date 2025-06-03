https://1prime.ru/20250603/nato-858168229.html

Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО

Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО - 03.06.2025, ПРАЙМ

Белый дом подтвердил предстоящее участие Трампа в саммите НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящее участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который состоится в июне в... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T21:42+0300

2025-06-03T21:42+0300

2025-06-03T21:42+0300

политика

дональд трамп

нато

саммит

гаага

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящее участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который состоится в июне в Гааге. "Да, я могу подтвердить, что он отправится на саммит НАТО", - сообщила она журналистам на брифинге. В мае постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял о том, что ожидает участия главы Белого дома в саммите альянса в Гааге и главным посылом выступления Трампа станет тема распределения финансового бремени. Дипломат отмечал, что США сейчас тратят на оборону около 550 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых.

https://1prime.ru/20250602/slovakiya-858127652.html

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, нато, саммит, гаага