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Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют
Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют - 03.06.2025, ПРАЙМ
Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют
Министры финансов стран Шанхайской организации сотрудничества обсудили расширение использования национальных валют во взаиморасчетах и меры, направленные на... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T21:29+0300
2025-06-03T21:29+0300
экономика
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ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Министры финансов стран Шанхайской организации сотрудничества обсудили расширение использования национальных валют во взаиморасчетах и меры, направленные на преодоление транснациональных денежно-кредитных вызовов, заявили в среду в секретариате ШОС. "Третьего июня 2025 года в Пекине состоялась встреча министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств-членов ШОС. Заседание прошло под председательством китайской стороны в гибридном формате", - говорится в Telegram-канале секретариата ШОС. Главы делегаций обменялись мнениями о мировой макроэкономической ситуации, принимаемых мерах, направленных на преодоление транснациональных денежно-кредитных вызовов, уточнили в секретариате. "Стороны в том числе обсудили перспективы развития сотрудничества в банковско-финансовой сфере, дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах и налаживания регионального бюджетно-финансового взаимодействия в рамках организации", - добавили в ШОС. Вместе с тем была отмечена важность активизации консультаций по вопросу создания финансового механизма ШОС, а также осуществления обменов между аналитическими структурами в области финансов. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.
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минфин, страны, шос, национальные валюты
Экономика, Минфин, страны, ШОС, национальные валюты
21:29 03.06.2025
 
Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют

Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют во взаиморасчетах

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
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ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Министры финансов стран Шанхайской организации сотрудничества обсудили расширение использования национальных валют во взаиморасчетах и меры, направленные на преодоление транснациональных денежно-кредитных вызовов, заявили в среду в секретариате ШОС.
"Третьего июня 2025 года в Пекине состоялась встреча министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств-членов ШОС. Заседание прошло под председательством китайской стороны в гибридном формате", - говорится в Telegram-канале секретариата ШОС.
Главы делегаций обменялись мнениями о мировой макроэкономической ситуации, принимаемых мерах, направленных на преодоление транснациональных денежно-кредитных вызовов, уточнили в секретариате.
"Стороны в том числе обсудили перспективы развития сотрудничества в банковско-финансовой сфере, дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах и налаживания регионального бюджетно-финансового взаимодействия в рамках организации", - добавили в ШОС.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Н. Ермекбаев - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности
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Вместе с тем была отмечена важность активизации консультаций по вопросу создания финансового механизма ШОС, а также осуществления обменов между аналитическими структурами в области финансов.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.
 
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