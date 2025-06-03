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В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей

В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей

Подросток, послушав телефонных мошенников, совершил серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T07:16+0300

2025-06-03T07:16+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Подросток, послушав телефонных мошенников, совершил серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Под воздействием телефонных мошенников 16-летний подросток совершил серию поджогов автомобилей и был задержан моими коллегами из уголовного розыска ОМВД России по городу Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Теперь школьнику грозит уголовное преследование", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что в нефтеюганскую полицию поступило четыре сообщения о возгорании автомобилей в разных микрорайонах города: три иномарки получили значительные повреждения, а владельцу четвертого автомобиля удалось спасти свое транспортное средство от огня. При этом осмотр мест происшествий и изъятые вещественные доказательства указывали на умышленные поджоги. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемым оказался девятиклассник из Нефтеюганска. Когда злоумышленника задержали, он рассказал, что поджог автомобилей совершил в соответствии с полученными по телефону указаниями. Молодому человеку позвонила неизвестная, которая представилась заведующей его школы, и попросила прислать фотографию паспорта, следом в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Звонивший заверил подростка, что из-за взлома аккаунта на портале "Госуслуги" необходимо перевести денежные средства на "безопасный счет". Поверив незнакомцу, юноша перевел 200 тысяч рублей с банковского счета матери. После этого ему сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, поэтому его маму и сестру могут арестовать, и чтобы этого избежать, необходимо следовать дальнейшим указаниям. Затем школьнику поступило задание о поиске автомобилей с патриотической символикой, которые необходимо поджечь. Мошенники убедили девятиклассника в том, что после выполнения этого поручения родные останутся на свободе. Парень приобрел в одном из магазинов города легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею транспортные средства и поджег зажигалкой. Две машины удалось потушить неравнодушным гражданам до приезда пожарных, никто не пострадал. "Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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