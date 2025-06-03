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Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства
Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства - 03.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:49+0300
2025-06-03T17:12+0300
политика
нидерланды
правительство
отставка
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики."С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента - ред.) недостаточно поддержки для этого правительства", - объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV."Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного", - добавил Схоф.Глава правительства также заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра Нидерландов. Что касается решения Вилдерса, Схоф назвал его безответственным."Последние месяцы мы очень упорно работали. Но если у одной из сторон не хватает силы воли, вы не сможете продолжать совместную работу", - сказал премьер.Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
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нидерланды, правительство, отставка
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, правительство, отставка
16:49 03.06.2025 (обновлено: 17:12 03.06.2025)
 
Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства

Премьер Нидерландов Схоф объявил, что правительство страны уходит в отставку

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.
Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
"С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента - ред.) недостаточно поддержки для этого правительства", - объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.
Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV.
"Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного", - добавил Схоф.
Глава правительства также заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра Нидерландов. Что касается решения Вилдерса, Схоф назвал его безответственным.
"Последние месяцы мы очень упорно работали. Но если у одной из сторон не хватает силы воли, вы не сможете продолжать совместную работу", - сказал премьер.
Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).
Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
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31 мая, 16:02
 
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