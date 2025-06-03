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В Нижнем Новгороде презентуют нацпроект по космосу - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В Нижнем Новгороде презентуют нацпроект по космосу
В Нижнем Новгороде презентуют нацпроект по космосу - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде презентуют нацпроект по космосу
Национальный проект по космосу будет презентован во вторник на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T00:21+0300
2025-06-03T00:21+0300
нижний новгород
рф
максут шадаев
владимир путин
юрий борисов
роскосмос
икс холдинг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Национальный проект по космосу будет презентован во вторник на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде. На сайте конференции указано, что презентация состоится вечером 3 июня. В ней, как ожидается, примут участие гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак и гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков. Как ранее сообщил Баканов, 20 мая нацпроект был поддержан правительством, после чего его должны были вынести на Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важнейшим направлением нацпроекта должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса, по которым уже есть серьезные заделы и развернуты значимые программы. Назначенный в феврале руководителем "Роскосмоса" Баканов ранее назвал первоочередной задачей донастройку национального проекта по космосу. Планировалось, что в ходе этой работы будут взаимоувязаны его элементы, учтена коммерциализация и привлечение частных инвесторов. Баканов рассказывал, что результативность национального проекта будет оцениваться не по количеству запущенных ракет, а по уровню услуг. По его словам, будут учтены охват населения, скорость передачи данных, качество съемки земной поверхности, точность навигации и снижение себестоимости вывода килограмма полезной нагрузки на орбиту. Гендиректор "Роскосмоса" отмечал, что в нацпроект в обязательном порядке войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, а также пусковая программа, ракеты и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа. Ранее для синхронизации с нацпроектом, который планируется на сроки с 2030 до 2036 годы и на дальнейшую перспективу, была продлена до 2036 года госпрограмма "Космическая деятельность России". Экс-гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в январе 2025 года сообщил, что в рамках нацпроекта будут разработаны не менее 20 новых ракет и спутников, а российская орбитальная группировка вырастет в три раза. Проект предполагает на создание целевой аппаратуры и служебных бортовых систем для аппаратов многоспутниковых группировок, создание ракетных двигателей на новых компонентах топлива, разработку многоразовых конструкций и материалов для использования в космосе, создание технологических цепочек для конвейерного производства. В нацпроект, в частности, должны войти пять федеральных проектов, такие как "Сфера", "Космическое партнёрство", "Производство", "Метан" и "Научно-образовательные спутники".
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нижний новгород, рф, максут шадаев, владимир путин, юрий борисов, роскосмос, икс холдинг
НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ, Максут Шадаев, Владимир Путин, Юрий Борисов, Роскосмос, ИКС Холдинг
00:21 03.06.2025
 
В Нижнем Новгороде презентуют нацпроект по космосу

На конференции в Нижнем Новгороде презентуют нацпроект по космосу

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Национальный проект по космосу будет презентован во вторник на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.
На сайте конференции указано, что презентация состоится вечером 3 июня. В ней, как ожидается, примут участие гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак и гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.
Как ранее сообщил Баканов, 20 мая нацпроект был поддержан правительством, после чего его должны были вынести на Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важнейшим направлением нацпроекта должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса, по которым уже есть серьезные заделы и развернуты значимые программы.
Назначенный в феврале руководителем "Роскосмоса" Баканов ранее назвал первоочередной задачей донастройку национального проекта по космосу. Планировалось, что в ходе этой работы будут взаимоувязаны его элементы, учтена коммерциализация и привлечение частных инвесторов.
Баканов рассказывал, что результативность национального проекта будет оцениваться не по количеству запущенных ракет, а по уровню услуг. По его словам, будут учтены охват населения, скорость передачи данных, качество съемки земной поверхности, точность навигации и снижение себестоимости вывода килограмма полезной нагрузки на орбиту.
Гендиректор "Роскосмоса" отмечал, что в нацпроект в обязательном порядке войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, а также пусковая программа, ракеты и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.
Ранее для синхронизации с нацпроектом, который планируется на сроки с 2030 до 2036 годы и на дальнейшую перспективу, была продлена до 2036 года госпрограмма "Космическая деятельность России".
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в январе 2025 года сообщил, что в рамках нацпроекта будут разработаны не менее 20 новых ракет и спутников, а российская орбитальная группировка вырастет в три раза. Проект предполагает на создание целевой аппаратуры и служебных бортовых систем для аппаратов многоспутниковых группировок, создание ракетных двигателей на новых компонентах топлива, разработку многоразовых конструкций и материалов для использования в космосе, создание технологических цепочек для конвейерного производства. В нацпроект, в частности, должны войти пять федеральных проектов, такие как "Сфера", "Космическое партнёрство", "Производство", "Метан" и "Научно-образовательные спутники".
 
НИЖНИЙ НОВГОРОДРФМаксут ШадаевВладимир ПутинЮрий БорисовРоскосмосИКС Холдинг
 
 
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