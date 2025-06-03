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Пятерых французов обвинили в нарушении военной тайны, сообщило AFP
Пятерых французов обвинили в нарушении военной тайны, сообщило AFP - 03.06.2025, ПРАЙМ
Пятерых французов обвинили в нарушении военной тайны, сообщило AFP
Власти Франции предъявили пятерым гражданам, в том числе троим бывшим военным, обвинения по делу о нарушении военной тайны, сообщило во вторник Agence... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T23:24+0300
2025-06-03T23:24+0300
2025-06-03T23:24+0300
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ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Власти Франции предъявили пятерым гражданам, в том числе троим бывшим военным, обвинения по делу о нарушении военной тайны, сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру. "Троим бывшим военным, один из которых, как считается, какое-то время работал на Елисейский дворец, и двум гражданским предъявили 24 мая обвинения за различные правонарушения, связанные с посягательством на военную тайну", - говорится в материале. Четверо мужчин и одна женщина подозреваются в изъятии, присвоении, воспроизведении и разглашении военной тайны, а также осуществлении без разрешения посреднической или рекламной деятельности для создания и торговли вооружением и военной техникой, передаёт Agence France-Presse. Пятеро обвиняемых работали в организации, якобы занимающейся конкурентной разведкой, и они подозреваются в использовании для этих целей секретной информации, сообщает агентство. По информации источников, речь идет о компании Archange Solutions Osint, основанной в сентябре 2024 года одним из фигурантов дела – родившимся в Таджикистане французом, который раньше работал на Елисейский дворец. По заверениям прокуратуры, нет оснований считать, что их деятельность поставила под угрозу какую-либо военную операцию, сказано в материале. Следователи выдвигали версию, что незаконная деятельность могла быть связана с Россией, однако на данном этапе она не рассматривается судьями, как и версия о связи с иностранной разведкой, пишет Франс Пресс со ссылкой на источники.
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франция, обвинение, военная тайна
Происшествия, ФРАНЦИЯ, обвинение, военная тайна
Пятерых французов обвинили в нарушении военной тайны, сообщило AFP
AFP: власти Франции обвиняют пятерых французов в нарушении военной тайны
ПАРИЖ, 3 июн – ПРАЙМ. Власти Франции предъявили пятерым гражданам, в том числе троим бывшим военным, обвинения по делу о нарушении военной тайны, сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.
"Троим бывшим военным, один из которых, как считается, какое-то время работал на Елисейский дворец, и двум гражданским предъявили 24 мая обвинения за различные правонарушения, связанные с посягательством на военную тайну", - говорится в материале.
Четверо мужчин и одна женщина подозреваются в изъятии, присвоении, воспроизведении и разглашении военной тайны, а также осуществлении без разрешения посреднической или рекламной деятельности для создания и торговли вооружением и военной техникой, передаёт Agence France-Presse.
Пятеро обвиняемых работали в организации, якобы занимающейся конкурентной разведкой, и они подозреваются в использовании для этих целей секретной информации, сообщает агентство. По информации источников, речь идет о компании Archange Solutions Osint, основанной в сентябре 2024 года одним из фигурантов дела – родившимся в Таджикистане французом, который раньше работал на Елисейский дворец.
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По заверениям прокуратуры, нет оснований считать, что их деятельность поставила под угрозу какую-либо военную операцию, сказано в материале. Следователи выдвигали версию, что незаконная деятельность могла быть связана с Россией, однако на данном этапе она не рассматривается судьями, как и версия о связи с иностранной разведкой, пишет Франс Пресс со ссылкой на источники.