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Маск призвал прекратить финансирование ООН

Маск призвал прекратить финансирование ООН - 03.06.2025, ПРАЙМ

Маск призвал прекратить финансирование ООН

Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T20:01+0300

2025-06-03T20:01+0300

2025-06-03T20:01+0300

политика

илон маск

финансирование

оон

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН. Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерреш говорит, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать. Интернет-пользователь, выложивший видео на своей странице, написал, что ООН якобы "объявила войну свободе слова". "Лишите ООН финансирования", - написал Маск на своей странице в соцсети X, оставив запись под публикацией пользователя. Ранее источник в ООН сообщал РИА Новости, что организация в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20% и сократить около семи тысяч рабочих мест. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.

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илон маск, финансирование, оон