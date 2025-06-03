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Торговая палата Китая обвинила ЕС в нарушении принципов открытости

Торговая палата Китая обвинила ЕС в нарушении принципов открытости - 03.06.2025, ПРАЙМ

Торговая палата Китая обвинила ЕС в нарушении принципов открытости

Ограничительные меры ЕС в отношении доступа китайских компаний к госзакупкам в сфере медицинского оборудования противоречат принципам открытости, они осложнят... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T05:21+0300

2025-06-03T05:21+0300

2025-06-03T05:21+0300

экономика

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брюссель

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ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Ограничительные меры ЕС в отношении доступа китайских компаний к госзакупкам в сфере медицинского оборудования противоречат принципам открытости, они осложнят экономические отношения между Китаем и ЕС, говорится в заявлении Торговой палаты КНР при ЕС. В заявлении отмечается, что Китай принял к сведению сообщения о том, что государства-члены ЕС одобрили меры, ограничивающие доступ китайских компаний к государственным тендерам на закупку в секторе медицинского оборудования для контрактов, превышающих пять миллионов евро в течение пятилетнего периода. "Торговая палата КНР при ЕС выражает глубокое разочарование этим решением и серьезную обеспокоенность по поводу действий ЕС по ограничению участия китайских компаний на рынке закупок ЕС, особенно в секторе здравоохранения", - говорится в заявлении палаты в ее аккаунте в соцсети X. В торговой палате подчеркнули, что данный шаг ЕС "посылает тревожный сигнал" - не только "добавляя новых сложностей торговым-экономическим отношениям между Китаем и ЕС", но и противореча заявленным Брюсселем принципам открытости, справедливости и недискриминационного доступа на рынок. Кроме того, в заявлении содержится призыв к ЕС пересмотреть необходимость данных ограничений, а также выражается уверенность в том, что посредством диалога и сотрудничества Китай и ЕС могут эффективно управлять разногласиями. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. Министерство коммерции КНР в начале октября, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года.

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мировая экономика, китай, кнр, брюссель, ес