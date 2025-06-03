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Эксперт обозначил основания для приостановки выплаты пенсии - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт обозначил основания для приостановки выплаты пенсии
Эксперт обозначил основания для приостановки выплаты пенсии - 03.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт обозначил основания для приостановки выплаты пенсии
В некоторых случаях россиянам могут приостановить выплату пенсии. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T03:03+0300
2025-06-03T03:03+0300
пенсии
индексация пенсий
общество
социальный фонд
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В некоторых случаях россиянам могут приостановить выплату пенсии. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Случаи приостановления выплаты страховой пенсии перечислены в Федеральном законе "О страховых пенсиях".Например, пенсия может перестать приходить, если человек в течение шести месяцев подряд не являлся за выплатами в почтовое отделение или не получал деньги дома. Выплаты приостанавливают для уточнения обстоятельств."При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена", - указал эксперт.Кроме того, могут приостановить выплату по потере кормильца. Такое возможно, если 18-летний гражданин, окончивший школу, не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.Если речь идет об иностранных гражданах или лицах без гражданства, основанием для прекращения выплат является истечение срока действия вида на жительство. Выплата также прекращается, если пенсионер выехал на постоянное проживание за пределы РФ в государство, которое по международному договору теперь обязано ему платить пенсию.При устранении обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты, они будут возобновлены, заключил Балынин.
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пенсии, индексация пенсий, общество , социальный фонд
Пенсии, индексация пенсий, Общество , Социальный фонд
03:03 03.06.2025
 
Эксперт обозначил основания для приостановки выплаты пенсии

Доцент Балынин: в ряде случаев россиянам могут приостановить выплату пенсии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В некоторых случаях россиянам могут приостановить выплату пенсии. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Случаи приостановления выплаты страховой пенсии перечислены в Федеральном законе "О страховых пенсиях".
Например, пенсия может перестать приходить, если человек в течение шести месяцев подряд не являлся за выплатами в почтовое отделение или не получал деньги дома. Выплаты приостанавливают для уточнения обстоятельств.
"При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена", - указал эксперт.
Кроме того, могут приостановить выплату по потере кормильца. Такое возможно, если 18-летний гражданин, окончивший школу, не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.
Если речь идет об иностранных гражданах или лицах без гражданства, основанием для прекращения выплат является истечение срока действия вида на жительство. Выплата также прекращается, если пенсионер выехал на постоянное проживание за пределы РФ в государство, которое по международному договору теперь обязано ему платить пенсию.
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При устранении обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты, они будут возобновлены, заключил Балынин.
 
Пенсиииндексация пенсийОбществоСоциальный фонд
 
 
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