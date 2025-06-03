https://1prime.ru/20250603/pensiya-858157168.html

Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь

Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь - 03.06.2025, ПРАЙМ

Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь

Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T14:39+0300

2025-06-03T14:39+0300

2025-06-03T14:51+0300

пенсия

россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. "Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", - говорится в сообщении. Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников. "Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", - добавили в сообщении.

https://1prime.ru/20250603/pensiya-858059918.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсия, россия, социальный фонд