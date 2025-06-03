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Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь - 03.06.2025, ПРАЙМ
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь
Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:39+0300
2025-06-03T14:51+0300
пенсия
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. "Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", - говорится в сообщении. Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников. "Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", - добавили в сообщении.
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пенсия, россия, социальный фонд
пенсия, РОССИЯ, Социальный фонд
14:39 03.06.2025 (обновлено: 14:51 03.06.2025)
 
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь

Соцфонд: пенсионеры, которые должны получить пенсию с 12 по 15 июня, получат ее досрочно

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.
"Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников.
"Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", - добавили в сообщении.
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пенсияРОССИЯСоциальный фонд
 
 
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