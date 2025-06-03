https://1prime.ru/20250603/pensiya-858157168.html
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь - 03.06.2025, ПРАЙМ
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь
Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:39+0300
2025-06-03T14:39+0300
2025-06-03T14:51+0300
пенсия
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. "Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", - говорится в сообщении. Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников. "Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", - добавили в сообщении.
https://1prime.ru/20250603/pensiya-858059918.html
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пенсия, россия, социальный фонд
пенсия, РОССИЯ, Социальный фонд
Соцфонд сообщил, кто получит досрочные выплаты пенсии за июнь
Соцфонд: пенсионеры, которые должны получить пенсию с 12 по 15 июня, получат ее досрочно
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.
"Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников.
"Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", - добавили в сообщении.
Эксперт обозначил основания для приостановки выплаты пенсии