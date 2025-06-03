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Сенат США утвердил противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Сенат США утвердил противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона
Сенат США утвердил противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона - 03.06.2025, ПРАЙМ
Сенат США утвердил противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона
Американский сенат утвердил чиновника Майкла Даффи, выступавшего против поставок военной помощи Украине, на пост заместителя министра обороны по закупкам и... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:36+0300
2025-06-03T22:36+0300
политика
сенат сша
пентагон
военная помощь украине
замминистра
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американский сенат утвердил чиновника Майкла Даффи, выступавшего против поставок военной помощи Украине, на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению, свидетельствуют данные подсчета голосов на сайте сената. В поддержку Даффи, кандидатуру которого выдвинул ранее президент США Дональд Трамп, проголосовали более половины членов верхней палаты американского конгресса, что гарантирует ему утверждение в должности. За него отдал свой голос 51 сенатор, 46 - против, еще трое воздержались от голосования. Газета New York Times в декабре 2024 года сообщала, что Даффи в 2019 году попросил Пентагон заморозить поставку военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сенат сша, пентагон, военная помощь украине, замминистра
Политика, сенат США, Пентагон, военная помощь Украине, замминистра
22:36 03.06.2025
 
Сенат США утвердил противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона

Сенат США утвердил противника военной помощи Украины на пост замглавы Пентагона

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© CC BY 2.0 / gregwest98
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Американский сенат утвердил чиновника Майкла Даффи, выступавшего против поставок военной помощи Украине, на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению, свидетельствуют данные подсчета голосов на сайте сената.
В поддержку Даффи, кандидатуру которого выдвинул ранее президент США Дональд Трамп, проголосовали более половины членов верхней палаты американского конгресса, что гарантирует ему утверждение в должности. За него отдал свой голос 51 сенатор, 46 - против, еще трое воздержались от голосования.
Газета New York Times в декабре 2024 года сообщала, что Даффи в 2019 году попросил Пентагон заморозить поставку военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Политикасенат СШАПентагонвоенная помощь Украинезамминистра
 
 
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