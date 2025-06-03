https://1prime.ru/20250603/peregovory-858151612.html

Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - 03.06.2025, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T10:58+0300

2025-06-03T10:58+0300

2025-06-03T10:58+0300

политика

россия

дмитрий медведев

украина

стамбул

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://1prime.ru/20250602/peregovory-858143386.html

украина

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, украина, стамбул, переговоры