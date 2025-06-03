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Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - 03.06.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T10:58+0300
2025-06-03T10:58+0300
2025-06-03T10:58+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
Медведев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Медведев: российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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