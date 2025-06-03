https://1prime.ru/20250603/peregovory-858155077.html

В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:19+0300

2025-06-03T13:19+0300

2025-06-03T13:32+0300

политика

дмитрий песков

россия

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8b33a31b725eb7ae94cab180a0b9d2a.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной."Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной.Как отметил пресс-секретарь, было бы неверно ожидать каких-либо сиюминутных прорывов на переговорах в Стамбуле. Тем не менее, Песков подчеркнул, что Россия и Украина сумели достичь определенных договоренностей, которые будут реализовываться в будущем."Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны, действительно... Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам. Песков также назвал неловкими и неудачными заявления Зеленского по итогам переговоров. По его словам, подобные действия не соответствуют переговорному духу.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://1prime.ru/20250603/peskov-858154916.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, украина, переговоры