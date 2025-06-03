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В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле
В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле
Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:19+0300
2025-06-03T13:19+0300
2025-06-03T13:32+0300
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной."Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной.Как отметил пресс-секретарь, было бы неверно ожидать каких-либо сиюминутных прорывов на переговорах в Стамбуле. Тем не менее, Песков подчеркнул, что Россия и Украина сумели достичь определенных договоренностей, которые будут реализовываться в будущем."Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны, действительно... Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам. Песков также назвал неловкими и неудачными заявления Зеленского по итогам переговоров. По его словам, подобные действия не соответствуют переговорному духу.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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дмитрий песков, россия, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков: в Стамбуле Россия и Украина смогли достигнуть определенных договоренностей
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной.
"Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной.
Как отметил пресс-секретарь, было бы неверно ожидать каких-либо сиюминутных прорывов на переговорах в Стамбуле. Тем не менее, Песков подчеркнул, что Россия и Украина сумели достичь определенных договоренностей, которые будут реализовываться в будущем.
"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны, действительно... Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам.
Песков также назвал неловкими и неудачными заявления Зеленского по итогам переговоров. По его словам, подобные действия не соответствуют переговорному духу.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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