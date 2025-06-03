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"Он обрушивался". В США раскрыли реальную позицию Трампа по РФ и Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ
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"Он обрушивался". В США раскрыли реальную позицию Трампа по РФ и Украине
"Он обрушивался". В США раскрыли реальную позицию Трампа по РФ и Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Он обрушивался". В США раскрыли реальную позицию Трампа по РФ и Украине
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разочаровало отсутствие прогресса в российско-украинских переговорах. Об этом рассказывает американский телеканал... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:27+0300
2025-06-03T14:27+0300
политика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разочаровало отсутствие прогресса в российско-украинских переговорах. Об этом рассказывает американский телеканал ABC. "Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру возрастало. Как заявляют чиновники, знакомые с позицией президента, если раньше он обрушивался и на Украину, и на Россию, то в последнее время он становится все более отстраненным", — сообщает телеканал.При этом ABC утверждает, что второй раунд российско-украинских переговоров прошел очень быстро и завершился без сколько-нибудь значимых прорывов.Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной, которые начались по инициативе президента РФ Владимира Путина 15 мая. По заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе переговоров была достигнута договоренность о новом масштабном обмене пленными. Стороны согласовали обмен больных и тяжелораненых, а также военнослужащих в возрасте до 25 лет по принципу "всех на всех". Это затронет как минимум тысячу человек.
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дональд трамп, сша, россия, украина, мнение
Политика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, УКРАИНА, мнение
14:27 03.06.2025
 
"Он обрушивался". В США раскрыли реальную позицию Трампа по РФ и Украине

ABC: Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах РФ и Украины

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разочаровало отсутствие прогресса в российско-украинских переговорах. Об этом рассказывает американский телеканал ABC.

"Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру возрастало. Как заявляют чиновники, знакомые с позицией президента, если раньше он обрушивался и на Украину, и на Россию, то в последнее время он становится все более отстраненным", — сообщает телеканал.
При этом ABC утверждает, что второй раунд российско-украинских переговоров прошел очень быстро и завершился без сколько-нибудь значимых прорывов.

Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной, которые начались по инициативе президента РФ Владимира Путина 15 мая. По заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе переговоров была достигнута договоренность о новом масштабном обмене пленными. Стороны согласовали обмен больных и тяжелораненых, а также военнослужащих в возрасте до 25 лет по принципу "всех на всех". Это затронет как минимум тысячу человек.
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