"Он обрушивался". В США раскрыли реальную позицию Трампа по РФ и Украине
ABC: Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах РФ и Украины
© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
© Фото : Official White House/Daniel Torok
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разочаровало отсутствие прогресса в российско-украинских переговорах. Об этом рассказывает американский телеканал ABC.
"Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру возрастало. Как заявляют чиновники, знакомые с позицией президента, если раньше он обрушивался и на Украину, и на Россию, то в последнее время он становится все более отстраненным", — сообщает телеканал.
"Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру возрастало. Как заявляют чиновники, знакомые с позицией президента, если раньше он обрушивался и на Украину, и на Россию, то в последнее время он становится все более отстраненным", — сообщает телеканал.
При этом ABC утверждает, что второй раунд российско-украинских переговоров прошел очень быстро и завершился без сколько-нибудь значимых прорывов.
Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной, которые начались по инициативе президента РФ Владимира Путина 15 мая. По заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе переговоров была достигнута договоренность о новом масштабном обмене пленными. Стороны согласовали обмен больных и тяжелораненых, а также военнослужащих в возрасте до 25 лет по принципу "всех на всех". Это затронет как минимум тысячу человек.
Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной, которые начались по инициативе президента РФ Владимира Путина 15 мая. По заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе переговоров была достигнута договоренность о новом масштабном обмене пленными. Стороны согласовали обмен больных и тяжелораненых, а также военнослужащих в возрасте до 25 лет по принципу "всех на всех". Это затронет как минимум тысячу человек.