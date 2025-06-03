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Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров
Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров - 03.06.2025, ПРАЙМ
Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:57+0300
2025-06-03T17:13+0300
политика
россия
украина
переговоры
хакан фидан
марко рубио
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СТАМБУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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россия, украина, переговоры, хакан фидан, марко рубио
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Хакан Фидан, Марко Рубио
16:57 03.06.2025 (обновлено: 17:13 03.06.2025)
 
Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров

Фидан и Рубио провели телефонный разговор и обсудили итоги переговоров России и Украины

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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СТАМБУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.
Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговорыХакан ФиданМарко Рубио
 
 
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