https://1prime.ru/20250603/peregovory-858160586.html

Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров

Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров - 03.06.2025, ПРАЙМ

Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T16:57+0300

2025-06-03T16:57+0300

2025-06-03T17:13+0300

политика

россия

украина

переговоры

хакан фидан

марко рубио

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СТАМБУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

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россия, украина, переговоры, хакан фидан, марко рубио