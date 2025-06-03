https://1prime.ru/20250603/peregovory-858161582.html
"Надо опуститься". Эксперт объяснил, почему Путин не встретится с Зеленским
"Надо опуститься". Эксперт объяснил, почему Путин не встретится с Зеленским - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Надо опуститься". Эксперт объяснил, почему Путин не встретится с Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшей перспективе невозможна из-за недоговороспособности главы киевского режима. Такое... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T17:40+0300
2025-06-03T17:40+0300
2025-06-03T17:41+0300
политика
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшей перспективе невозможна из-за недоговороспособности главы киевского режима. Такое мнение в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог Дмитрий Аграновский.Комментируя предложение Путину и Зеленскому от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении телефонных переговоров, Аграновский отметил, что в обозримом будущем ни встреча, ни телефонные переговоры между лидерами России и Украины не состоятся, "потому что разговаривать не о чем, особенно с Зеленским"."Сейчас этот человек (Зеленский - прим. ред.) недоговороспособен, - подчеркнул политолог. - <...> Путину надо опуститься до уровня Зеленского, чтобы с ним разговаривать, а он это не сделает".Украинский кризис имеет глубокие причины, которые исходят от нынешнего руководства страны и Запада - до их устранения никакие мирные инициативы работать не будут, считает Аграновский.Вместе с тем он сделал теоретическое допущение, что Россия может пойти на переговоры с новым украинским лидером.
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владимир путин, владимир зеленский, переговоры, экспертное мнение
Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, экспертное мнение
"Надо опуститься". Эксперт объяснил, почему Путин не встретится с Зеленским
Аграновский: чтобы говорить с Зеленским, Путину нужно опуститься до его уровня
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшей перспективе невозможна из-за недоговороспособности главы киевского режима. Такое мнение в беседе с изданием "Подмосковье сегодня"
высказал политолог Дмитрий Аграновский.
Комментируя предложение Путину и Зеленскому от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении телефонных переговоров, Аграновский отметил, что в обозримом будущем ни встреча, ни телефонные переговоры между лидерами России и Украины не состоятся, "потому что разговаривать не о чем, особенно с Зеленским".
"Сейчас этот человек (Зеленский - прим. ред.) недоговороспособен, - подчеркнул политолог. - <...> Путину надо опуститься до уровня Зеленского, чтобы с ним разговаривать, а он это не сделает".
Украинский кризис имеет глубокие причины, которые исходят от нынешнего руководства страны и Запада - до их устранения никакие мирные инициативы работать не будут, считает Аграновский.
"Я очень хочу". Зеленский отреагировал на одно из предложений России
Вместе с тем он сделал теоретическое допущение, что Россия может пойти на переговоры с новым украинским лидером.