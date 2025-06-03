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Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро
Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро - 03.06.2025, ПРАЙМ
Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поблагодарил лидера Кубинской революции Рауля Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве в... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:55+0300
2025-06-03T19:01+0300
политика
дмитрий медведев
телефонный разговор
куба
рауль кастро
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поблагодарил лидера Кубинской революции Рауля Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с "коллективным Западом", сообщили в секретариате замглавы Совбеза.Медведев в среду провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро, поздравил его с днем рождения."Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации поблагодарил Р.Кастро за последовательную поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с "коллективным Западом", - отметили в секретариате замглавы Совбеза РФ."В ходе телефонного разговора Медведев заявил, что состоявшиеся в последнее время интенсивные политические контакты, в том числе на высшем уровне, подтверждают особый характер российско-кубинского диалога", - сообщили в секретариате.
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дмитрий медведев, телефонный разговор, куба, рауль кастро
Политика, Дмитрий Медведев, Телефонный разговор, КУБА, Рауль Кастро
18:55 03.06.2025 (обновлено: 19:01 03.06.2025)
 
Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро

Медведев провел телефонный разговор с лидером кубинской революции Раулем Кастро

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поблагодарил лидера Кубинской революции Рауля Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с "коллективным Западом", сообщили в секретариате замглавы Совбеза.
Медведев в среду провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро, поздравил его с днем рождения.
"Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации поблагодарил Р.Кастро за последовательную поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с "коллективным Западом", - отметили в секретариате замглавы Совбеза РФ.
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"В ходе телефонного разговора Медведев заявил, что состоявшиеся в последнее время интенсивные политические контакты, в том числе на высшем уровне, подтверждают особый характер российско-кубинского диалога", - сообщили в секретариате.
 
ПолитикаДмитрий МедведевТелефонный разговорКУБАРауль Кастро
 
 
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