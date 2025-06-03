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Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро

Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро - 03.06.2025, ПРАЙМ

Медведев провел телефонный разговор Раулем Кастро

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поблагодарил лидера Кубинской революции Рауля Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве в... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:55+0300

2025-06-03T18:55+0300

2025-06-03T19:01+0300

политика

дмитрий медведев

телефонный разговор

куба

рауль кастро

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поблагодарил лидера Кубинской революции Рауля Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с "коллективным Западом", сообщили в секретариате замглавы Совбеза.Медведев в среду провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро, поздравил его с днем рождения."Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации поблагодарил Р.Кастро за последовательную поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с "коллективным Западом", - отметили в секретариате замглавы Совбеза РФ."В ходе телефонного разговора Медведев заявил, что состоявшиеся в последнее время интенсивные политические контакты, в том числе на высшем уровне, подтверждают особый характер российско-кубинского диалога", - сообщили в секретариате.

https://1prime.ru/20250531/medvedev-858081444.html

куба

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дмитрий медведев, телефонный разговор, куба, рауль кастро