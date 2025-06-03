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Россия и Украина договорились о следующем раунде переговоров, заявил Фидан
Россия и Украина договорились о следующем раунде переговоров, заявил Фидан - 03.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина договорились о следующем раунде переговоров, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T21:22+0300
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политика
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СТАМБУЛ, 3 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат."Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.Также он отметил, что Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров, Турция ожидает встречу."Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу", - сказал Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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хакан фидан, россия, украина, переговоры
Политика, Хакан Фидан, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Россия и Украина договорились о следующем раунде переговоров, заявил Фидан
Фидан: Россия и Украина договорились о следующем раунде переговоров
СТАМБУЛ, 3 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат.
"Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
Также он отметил, что Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров, Турция ожидает встречу.
"Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу", - сказал Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber.
Фидан и Рубио обсудили по телефону итоги российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.